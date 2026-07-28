Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (28/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου, στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (28/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

28/7/2026 8:00:00 πμ28/7/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 25 έως κάθετο: ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ883Λειτουργία
28/7/2026 8:00:00 πμ28/7/2026 11:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 256 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 256 από: 07:30 πμ έως: 15:30 πμ976Κατασκευές
28/7/2026 8:00:00 πμ28/7/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΓΡΥΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ έως κάθετο: ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ833Λειτουργία
28/7/2026 8:00:00 πμ28/7/2026 12:30:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΣΤΑΧΤΟΥΡΗ - ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟΥ - ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ - ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - Μ. ΓΙΑΝΝΙΡΗ - ΧΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ - ΚΑΝΑΡΗ - ΚΟΡΑΗ327Κατασκευές
28/7/2026 8:00:00 πμ28/7/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΚΑΛΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ881Λειτουργία
28/7/2026 8:00:00 πμ28/7/2026 3:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΟΥΒΑΡΑΣ ΟΔΟΙ : ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ5Λειτουργία
28/7/2026 8:00:00 πμ28/7/2026 4:00:00 μμΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΛΕΩΦΟΡΟΝΑ ΝΑΤΟ & ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ Συντήρηση
28/7/2026 8:00:00 πμ28/7/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΓΑΖΙΑΣ - ΙΤΕΩΝ - ΡΟΔΩΝ - ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΕΩΦ.ΘΟΡΙΚΟΥ - ΝΙΚΗΣ - ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ - ΧΑΡΑΣ502Λειτουργία
28/7/2026 8:00:00 πμ28/7/2026 4:00:00 μμΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ - ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ - ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΚΗ Ν. - ΣΟΥΛΙΩΤΗ Ν., ΜΠΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΗΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΜΕΘΕΝΙΤΗ Γ., ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΜΑΛΙΑΣ, ΜΑΜΟΥΡΗ Γ., ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΣΠ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ1715Λειτουργία
28/7/2026 8:30:00 πμ28/7/2026 11:30:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΟ 76 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ977Κατασκευές
28/7/2026 8:30:00 πμ28/7/2026 5:30:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ975Κατασκευές
28/7/2026 9:00:00 πμ28/7/2026 11:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ έως κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΝΤΙΑ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ984Κατασκευές
28/7/2026 9:00:00 πμ28/7/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ απο κάθετο: ΛΑΣΣΑΝΗ έως κάθετο: ΜΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 3 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ978Κατασκευές
28/7/2026 10:00:00 πμ28/7/2026 1:00:00 μμΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, ΚΑΒΑΦΗ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΑΛΩΝΙΩΝ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ, ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, Β. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, Σ.ΜΕΛΑ, ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΜΑΛΕΜΕ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, Α. ΑΠΑΡΤΗ.493Κατασκευές
28/7/2026 12:00:00 μμ28/7/2026 3:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΚΡΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΧΝΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΕΛΑΣΙΔΩΝ από: 12:00 μμ έως: 15:00 μμ823Λειτουργία
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