Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (28/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου, στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|28/7/2026 8:00:00 πμ
|28/7/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 25 έως κάθετο: ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|883
|Λειτουργία
|28/7/2026 8:00:00 πμ
|28/7/2026 11:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 256 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 256 από: 07:30 πμ έως: 15:30 πμ
|976
|Κατασκευές
|28/7/2026 8:00:00 πμ
|28/7/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΓΡΥΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ έως κάθετο: ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|833
|Λειτουργία
|28/7/2026 8:00:00 πμ
|28/7/2026 12:30:00 μμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΣΤΑΧΤΟΥΡΗ - ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟΥ - ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ - ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - Μ. ΓΙΑΝΝΙΡΗ - ΧΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ - ΚΑΝΑΡΗ - ΚΟΡΑΗ
|327
|Κατασκευές
|28/7/2026 8:00:00 πμ
|28/7/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΚΑΛΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|881
|Λειτουργία
|28/7/2026 8:00:00 πμ
|28/7/2026 3:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΟΔΟΙ : ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|5
|Λειτουργία
|28/7/2026 8:00:00 πμ
|28/7/2026 4:00:00 μμ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΛΕΩΦΟΡΟΝΑ ΝΑΤΟ & ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
|Συντήρηση
|28/7/2026 8:00:00 πμ
|28/7/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΓΑΖΙΑΣ - ΙΤΕΩΝ - ΡΟΔΩΝ - ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΕΩΦ.ΘΟΡΙΚΟΥ - ΝΙΚΗΣ - ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ - ΧΑΡΑΣ
|502
|Λειτουργία
|28/7/2026 8:00:00 πμ
|28/7/2026 4:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ - ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ - ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΚΗ Ν. - ΣΟΥΛΙΩΤΗ Ν., ΜΠΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΗΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΜΕΘΕΝΙΤΗ Γ., ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ, ΟΘΩΝΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΜΑΛΙΑΣ, ΜΑΜΟΥΡΗ Γ., ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΣΠ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
|1715
|Λειτουργία
|28/7/2026 8:30:00 πμ
|28/7/2026 11:30:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΟ 76 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|977
|Κατασκευές
|28/7/2026 8:30:00 πμ
|28/7/2026 5:30:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ
|975
|Κατασκευές
|28/7/2026 9:00:00 πμ
|28/7/2026 11:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ έως κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΝΤΙΑ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|984
|Κατασκευές
|28/7/2026 9:00:00 πμ
|28/7/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ απο κάθετο: ΛΑΣΣΑΝΗ έως κάθετο: ΜΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 3 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ
|978
|Κατασκευές
|28/7/2026 10:00:00 πμ
|28/7/2026 1:00:00 μμ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, ΚΑΒΑΦΗ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΑΛΩΝΙΩΝ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ, ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, Β. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, Σ.ΜΕΛΑ, ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΜΑΛΕΜΕ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ, Α. ΑΠΑΡΤΗ.
|493
|Κατασκευές
|28/7/2026 12:00:00 μμ
|28/7/2026 3:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΚΡΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΧΝΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΕΛΑΣΙΔΩΝ από: 12:00 μμ έως: 15:00 μμ
|823
|Λειτουργία
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