Ο ΕΕΣ εκπαίδευσε 117 στελέχη των ΕΤΑΚ του Στρατού Ξηράς σε «Διασώστες γενικών καθηκόντων»

Snapshot Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπαίδευσε 117 στελέχη των Ειδικών Τμημάτων Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΤΑΚ) του Στρατού Ξηράς ως «διασώστες γενικών καθηκόντων».

Η εκπαίδευση περιλάμβανε το πλήρες πρόγραμμα της Σχολής Σαμαρειτών - Διασωστών με θεωρητική και πρακτική εξάσκηση σε πρώτες βοήθειες, παραϊατρική και αντιμετώπιση καταστροφών.

Οι εκπαιδευόμενοι ολοκλήρωσαν πρακτική άσκηση σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών νοσοκομείων σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Κόρινθο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες έλαβαν το πτυχίο «Διασώστης Γενικών Καθηκόντων», ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Snapshot powered by AI

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκπαίδευση των 117 στελεχών των Ειδικών Τμημάτων Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΤΑΚ) του στρατού Ξηράς σε «διασώστες γενικών καθηκόντων».

Η εκπαίδευση του Ε.Ε.Σ. πραγματοποιήθηκε από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών – Διασωστών, κ. Ζεκή Μεμέτ Αλή, στο 723 Τάγμα Μηχανικού Θεσσαλονίκης (39 στελέχη), 730 Τάγμα Μηχανικού Λάρισας (48 στελέχη) και 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού Λουτρακίου (30 στελέχη).

Η εκπαίδευση των στελεχών των ΕΤΑΚ του Στρατού Ξηράς ουσιαστικά περιλάμβανε το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Σαμαρειτών - Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στις Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή κ.α.), Παραϊατρικής και Διάσωση και Αντιμετώπιση καταστροφών (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρες κ.α.).

Επιπρόσθετα, όλοι εκπαιδευόμενοι πραγματοποιήσαν τις απαραίτητες ώρες πρακτικής εκπαίδευσης σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Κόρινθο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης, οι 117 συμμετέχοντες έλαβαν το Πτυχίο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τίτλο: «Διασώστης Γενικών Καθηκόντων», ενισχύοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικές καταστροφές.

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