Στο ΠΑΣΟΚ ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Δημοκράτες», Μιχάλης Χουρδάκης

Snapshot Ο Μιχάλης Χουρδάκης, πρώην εκπρόσωπος Τύπου των Δημοκρατών, προσχωρεί επίσημα στο ΠΑΣΟΚ σήμερα.

Η συνάντηση του Χουρδάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Χουρδάκης είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας, ανεξαρτητοποιήθηκε και αργότερα εντάχθηκε στους Δημοκράτες πριν αποχωρήσει πρόσφατα.

Εντός των επόμενων μηνών αναμένονται αποφάσεις για την πολιτική πορεία των Ευάγγελου Αποστολάκη, Θεοδώρας Τζάκρη και Νίνας Κασσιμάτη.

Υπάρχει έντονη κινητικότητα και συζητήσεις για τη Γιώτα Πούλου, τη Μυρτώ Κοροβέση και την Ολυμπία Τελιγιορίδου. Snapshot powered by AI

Στο ΠΑΣΟΚ προσχωρεί εντός της ημέρας ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, μέχρι πρότινος εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη, σήμερα στις 13:00 ο κ. Χουρδάκης θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή, προκειμένου η «μεταγραφή» να ολοκληρωθεί.

Ο κ. Χουρδάκης είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ωστόσο πολύ σύντομα ανεξαρτητοποιήθηκε, ενώ όταν ο Στέφανος Κασσελάκης απεπέμφθη από τον ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκε στους Δημοκράτες, από τους οποίους αποχώρησε πριν λίγες μέρες.

Πάντως η περίπτωση του κ. Χουρδάκη δεν είναι η μοναδική, καθώς εντός των επόμενων μηνών, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο, αναμένεται ξεκαθαρίσει η εικόνα και για τον Ευάγγελο Αποστολάκη, τη Θεοδώρα Τζάκρη και τη Νίνα Κασσιμάτη.

Παράλληλα, έντονη είναι η κινητικότητα και οι συζητήσεις σε ό,τι αφορά τη Γιώτα Πούλου, αλλά και την ακόμη και σήμερα αντιπρόεδρο των Δημοκρατών, Μυρτώ Κοροβέση.

Εξελίξεις αναμένονται επίσης και για την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, νυν ανεξάρτητη, Ολυμπία Τελιγιορίδου.

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