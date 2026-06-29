Νέα παραίτηση από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη - Ο Χουρδάκης ακολούθησε τον δρόμο της Τζάκρη

Ο εκλεγμένος με την Πλεύση Ελευθερίας (τον διέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον Οκτώβρη του 2023) και σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης αναφέρει ότι η απόφαση αυτή δεν ελήφθη βιαστικά, αλλά προηγήθηκε περίοδος σκέψης 

Newsbomb

Νέα παραίτηση από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη - Ο Χουρδάκης ακολούθησε τον δρόμο της Τζάκρη
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  • Ο Μιχάλης Χουρδάκης παραιτήθηκε από το κόμμα «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη μετά από μακρά σκέψη και αξιολόγηση της πολιτικής του διαδρομής.
  • Η παραίτηση ακολουθεί την αντίστοιχη κίνηση της Θεοδώρας Τζάκρη, που επίσης αποχώρησε από το ίδιο κόμμα.
  • Ο Χουρδάκης τόνισε ότι η απόφασή του δεν βασίστηκε σε προσωπικές διαφωνίες ή αντιπαραθέσεις, αλλά σε πολιτική συνέπεια και ευθύνη.
  • Ο βουλευτής δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τον θεσμικό του ρόλο με σοβαρότητα, διάλογο και αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία.
  • Ευχαρίστησε τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος για τη συνεργασία και τις ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν.
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Την παραίτησή του από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη «Δημοκρατάτες» υπέβαλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ακολουθώντας το δρόμο της Θεοδώρας Τζάκρη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Χουρδάκης εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.

Πριν λίγο υπέβαλα την παραίτησή μου από τους «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-Προοδευτικό Κέντρο». Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος σκέψης, κατά την οποία αξιολόγησα με ειλικρίνεια την πολιτική μου διαδρομή, τις ευθύνες μου απέναντι στους πολίτες και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύω ότι οφείλω να υπηρετώ τη δημόσια ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τα στελέχη, τα μέλη και όλους όσοι συμπορευτήκαμε αυτό το διάστημα, παρόλες τις κατά καιρούς διαφωνίες και αστοχίες. Οι κοινές προσπάθειες και οι ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν αποτελούν ένα ουσιαστικό κομμάτι της πολιτικής μου διαδρομής και τις αντιμετωπίζω με σεβασμό. Πιστεύω ότι στην πολιτική υπάρχουν στιγμές όπου η συνέπεια επιβάλλει να αναγνωρίζεις με καθαρότητα ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε. Χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις, χωρίς χαρακτηρισμούς και χωρίς την ανάγκη να ακυρώνεις ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκες. Η πολιτική συνέπεια δεν χρειάζεται κατηγόριες για να είναι αληθινή. Η δική μου αντίληψη για την πολιτική ήταν και παραμένει σταθερή: με θεσμικότητα, σοβαρότητα, διάλογο και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Με αυτές τις αρχές συνεχίζω να υπηρετώ τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ όλους εκείνους που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη και την πιο σταθερή πυξίδα της δημόσιας πορείας μου. Λιγότερα

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