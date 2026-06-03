Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται στο ΠΑΣΟΚ - «Φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθοι»

Οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» διαψεύδουν τα δημοσιεύματα περί μετακίνησης του προέδρου τους, Στέφανου Κασσελάκη, στο ΠΑΣΟΚ.

«Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους όσων αδυνατούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική πορεία και τη δυναμική παρουσία των Δημοκρατών στον δημόσιο διάλογο» αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος.

Επίσης, γίνεται λόγος για αναπαραγωγή σεναρίων πολιτικής μυθοπλασίας με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων.

«Όσοι επενδύουν σε φήμες και πολιτικά κουτσομπολιά θα απογοητευτούν. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από τους τίτλους που επιλέγουν να κατασκευάζουν» τονίζουν οι Δημοκράτες.

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