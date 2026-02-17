«Τέλος» το Κίνημα Δημοκρατίας - Ξαναβαφτίστηκε το κόμμα Κασσελάκη

Με ποσοστό 71,8% «πέρασε» η πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη για μετονομασία του Κινήματος Δημοκρατίας σε «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο».



O κ. Κασσελάκης είχε κάνει τη σχετική πρόταση στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος, ωστόσο η απόφαση δεν ελήφθη τότε και παραπέμφθηκε στο να ψηφιστεί με εσωτερικό ηλεκτρονικό δημοψήφισμα προκειμένου να συμμετέχουν περισσότερα μέλη.



Το Κίνημα Δημοκρατίας μετονομάζεται σε Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο, με λογότυπο την αλυσίδα του DNA, έτσι ώστε να συμβολίσει ότι η δημοκρατία βρίσκεται στα γενετικά χαρακτηριστικά του κόμματος.



Σε δήλωσή του ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει ότι «η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής».



«Το νέο μας όνομα εκφράζει τη δέσμευσή μας στη δημοκρατία, στη θεσμική σοβαρότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη μεταρρυθμιστική τόλμη. Εκφράζει τη βούλησή μας να συγκροτήσουμε έναν ισχυρό, αξιόπιστο και προοδευτικό πόλο που ενώνει πολίτες πέρα από διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος», τονίζει ο πρόεδρος των «Δημοκρατών».

Μάλιστα, κατά το πρόσφατο συνέδριο είχε πει ότι το όνομα Δημοκράτες, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει και ο Ανδρέας Λοβέρδος για τον βραχύβιο πολιτικό σχηματισμό του, είναι διαθέσιμο και σε νομικό επίπεδο, ύστερα από σχετική συνεννόηση που είχαν ο κ. Κασσελάκης και ο κ. Λοβέρδος.

