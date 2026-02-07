Αλλάζει όνομα στο κόμμα ο Κασσελάκης - «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο» η νέα ονομασία

Απέρριψε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Αλλάζει όνομα στο κόμμα ο Κασσελάκης - «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο» η νέα ονομασία

Την πρότασή του προς το Συνέδριο του κόμματος να αλλάξει το όνομα του Κινήματος Δημοκρατίας σε «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο», ανακοίνωσε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο άνοιγμα των εργασιών.

Ο κ. Κασσελάκης τόνισε αρχικά ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει ένα «άλμα από Κίνημα σε κόμμα που θα αλλάξει την πορεία του τόπου», σχολιάζοντας ότι «είμαστε η νέα δημοκρατική δύναμη».

Αμέσως μετά, ο κ. Κασσελάκης σημείωσε ότι αυτή η αλλαγή θα πρέπει να αποτυπωθεί και στο όνομα του πολιτικού φορέα και ανακοίνωσε ότι η πρότασή του που θα κληθεί να υπερψηφίσει το Συνέδριο είναι το Κίνημα Δημοκρατίας να μετονομαστεί σε «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο».

Μάλιστα, την ώρα που έκανε τη σχετική αναφορά, το λογότυπο του ΚΙΔΗ στην οθόνη του συνεδρίου άλλαξε και μετατράπηκε στο νέο λογότυπο που προτείνει ο κ. Κασσελάκης, αποτυπώνοντας το σχέδιο της αλυσίδας DNA, και τον πρόεδρο του κόμματος να τονίζει ότι «η Δημοκρατία είναι στο DNA μας» και ότι «είμαστε οι πιο δημοκράτες απ' όλους».

Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΚΙΔΗ είπε ότι η ιδεολογική έμπνευση προέρχεται από τον τον Ούλωφ Πάλμε, τον Μπέρνι Σαντερς και τον Μπαρακ Ομπάμα.

Παράλληλα, αναφερόμενος στο θέμα των συνεργασιών, ανέτρεψε την προηγούμενη θέση που είχε εκφράσει περί του ενδεχομένου συνεργασίας με τη ΝΔ και κάλεσε το Συνέδριο να αποφασίσει:

«Καμία συνεργασία με τη ΝΔ σε κανένα εκλογικό σενάριο ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά».

Παράλληλα απέρριψε και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. «Καμία συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ όσο επιμένει σε πρακτικές που οδήγησαν στην καταστροφή της χώρας», τόνισε συγκεκριμένα και συνέχισε:

«Όχι Δεξιά της ανισότητας
ούτε κέντρο της αδράνειας
ούτε αριστερά της νοσταλγίας».

