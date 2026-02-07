Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο «λαϊκός χαρακτήρας» της ΝΔ - Αλλαγή ατζέντας από το Μέγαρο Μαξίμου

Μετά από έναν δύσκολο Δεκέμβριο, κατά τον οποίο κλιμακώθηκαν οι παρατεταμένες αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά και η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακτήσει την πρωτοβουλία κινήσεων, θέτοντας εκ νέου την πολιτική ατζέντα

Κώστας Τσιτούνας

Το Μέγαρο Μαξίμου ποντάρει κυρίως σε μια σειρά από θεσμικές πρωτοβουλίες αλλά και της υλοποίησης των φοροελαφρύνσεων της ΔΕΘ οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκειμένου να διαμορφώσει την ατζέντα της αντιπαράθεσης μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2027.

Ταυτόχρονα επιχειρεί τη λεγόμενη στροφή προς το ακροατήριο της λαϊκής δεξιάς.

Το αποτύπωμα των προθέσεών του το ξεδίπλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το προσυνέδριο της ΝΔ στα Ιωάννινα καθώς επέλεξε εμμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που ασκείται στη ΝΔ ότι, επί των ημερών του, το κόμμα έχει απωλέσει τον χαρακτήρα της λαϊκής παράταξης.

«Το μέλημα της κυβέρνησης μας και κυρίως το μέλημα της μεγάλης παράταξης που παραμένει στην καρδιά και την ψυχή της, μια βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γι´αυτό στο προσυνέδριο φρόντισε να αναδείξει θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Η αρχή όμως των γαλάζιων πρωτοβουλιών έγινε με την παραλαβή της φρεγάτας ΚΙΜΩΝ, της πρώτης εκ των συνολικά τεσσάρων φρεγατών τύπου Belh@rra που θα ενταχθούν στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού εντός των επόμενων 18 μηνών.

Η Ηρώδου Αττικού 19 εξέπεμψε το σήμα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι σε εξέλιξη την τελευταία εξαετία, στο πλαίσιο του οποίου έχουν αποκτηθεί 24 μαχητικά Rafale και 4 ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα Romeo, έχει δρομολογηθεί η αγορά τουλάχιστον 20 αεροσκαφών F-35, προχωρά η αναβάθμιση των F-16 στην έκδοση Viper και έχει καταρτιστεί ένα στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη θόλου αεράμυνας και άλλων σημαντικών δυνατοτήτων στο πεδίο των νέων τεχνολογιών.

Συνταγματική αναθεώρηση

Πάνω στην ίδια στρατηγική στις αρχές της εβδομάδας που πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, εξηγώντας τις θέσεις και τους στόχους του κυβερνώντος κόμματος, με έμφαση στην κατοχύρωση μίας συνταγματικής δικλίδας κατά του δημοσιονομικού λαϊκισμού, τη συμμετοχή της τακτικής δικαιοσύνης στη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών υπουργών, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την επανεξέταση της έννοιας της μονιμότητας στο Δημόσιο με κριτήριο την αξιολόγηση.

Τα ζητήματα που έθεσε ο πρωθυπουργός επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το σύνολο των πολιτών αλλά και τη στάση της αντιπολίτευσης που εκ των πραγμάτων πρέπει να πάρει καθαρή θέση.

Αλλαγές στο Λύκειο

Ένα 24ωρο μετά το μήνυμά του για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την έναρξη του εθνικού διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο και την αναμόρφωση του λυκείου. Πρόκειται για αναγκαία πρωτοβουλία ώστε το λύκειο να ανακτήσει την εκπαιδευτική του αυτοτέλεια και να πάψει να είναι ένας τυπικός προθάλαμος πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις και την είσοδο στο πανεπιστήμιο.

Ο διάλογος αναμένεται να διαρκέσει 9 μήνες, με στόχο να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία προς τα τέλη του έτους. Η πρώτη τάξη που ενδέχεται να φοιτήσει στο αναμορφωμένο λύκειο θα είναι ή Α’ τάξη του σχολικού έτους 2027-2028.
Τόσο στην περίπτωση της συνταγματικής αναθεώρησης όσο και στην περίπτωση του εθνικού διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε πως επιδιώκει ώριμη και εποικοδομητική συνεργασία με την αντιπολίτευση, ώστε να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι «αν δεν υπάρξει συναίνεση, στο τέλος της ημέρας όλοι θα βγουν ζημιωμένοι. Όπως φαίνεται τόσο από τις εκλογικές διαδικασίες των τελευταίων ετών όσο και από τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει αποδώσει πολιτικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης η στρατηγική επιλογή τους να πηγαίνουν σε μια λογική τοξικού λόγου, άρνησης των πάντων, προσπάθειας να αξιοποιηθεί με τον οποιονδήποτε πολιτικό τρόπο ακόμα και ένα τραγικό δυστύχημα».

Ο Ιανουάριος ήταν επίσης ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο οι περισσότεροι πολίτες είδαν τα απτά οφέλη των φοροελαφρύνσεων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, με έμφαση στα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα, πρόσθετα οφέλη για οικογένειες με παιδιά και νέους εργαζόμενους, αλλά και ειδική μέριμνα για τους κατοίκους της περιφέρειας.

