Έρχονται άμεσα κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών κομμάτων της Βουλής

Η μεταστροφή του ΠΑΣΟΚ προς μια πιο διαλλακτική στάση σε σχέση με τα άλλα κόμματα της Κεντροαριστεράς, σε συνδυασμό με την επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ για κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις εντός και εκτός κοινοβουλίου φαίνεται πως αποδίδουν καρπούς.

Τις τελευταίες ημέρες διακινείται η πληροφορία περί αυξημένων επικοινωνιών μεταξύ των κομματικών επιτελείων των κοινοβουλευτικών κομμάτων της Κεντροαριστεράς, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ έγινε πιο συγκεκριμένος για τις κινήσεις αυτές.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του, ο κ. Φάμελλος αποκάλυψε, σύμφωνα με πληροφορίες ότι «βρισκόμαστε εν μέσω πολιτικών εξελίξεων και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει κοινές πρωτοβουλίες, κοινές δράσεις με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα». Οι πληροφορίες του newsbomb.gr επιβεβαιώνουν ότι οι αναφορές του Σωκράτη Φάμελλου αφορούν και το ΠΑΣΟΚ, και τη Νέα Αριστερά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για συζητήσεις που αφορούν την κατάθεση κοινού νομοσχεδίου για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, πρόταση για κοινή στάση στα εργασιακά, καθώς και διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Παράλληλα, συζητείται η συντονισμένη κοινή παρουσία στελεχών των προοδευτικών κομμάτων στην ημερίδα για τη Νησιωτικότητα που θα γίνει στη Μυτιλήνη την ερχόμενη εβδομάδα.

