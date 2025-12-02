Οι ανακατατάξεις στην Κεντροαριστερά φέρνουν σύγκλιση ΠΑΣΟΚ με τις «λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις»

Καθώς πλησιάζει η στιγμή για την ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμη να υψώσει τείχος απέναντί του και να επιχειρήσει ενεργά να «καταλάβει» τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς γνωρίζει καλά ότι ο σχηματισμός του νέου του φορέα θα οδηγήσει στη συρρίκνωση ή στην ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρεί να λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα, πριν ακόμη την εκδήλωση οποιασδήποτε πολιτικής πρωτοβουλίας από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.



Έτσι λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια κινητικότητα από πλευράς ΠΑΣΟΚ που μέχρι τώρα δεν ήταν συνηθισμένη.



Η αρχή έγινε με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος σε εκδήλωση του κόμματος ΚΟΣΜΟΣ (Πέτρος Κόκκαλης) για το κλίμα και την COP30, όπου συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης, καθώς και ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας.



Αμέσως μετά, ανακοινώθηκε ότι κατατέθηκε στη Βουλή κοινό αίτημα εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ για τη σύγκληση κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Παραγωγής & Εμπορίου, Οικονομικών Υποθέσεων και Προστασίας Περιβάλλοντος, προκειμένου η κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή για τον απολογισμό της COP30.



Το επόμενο «επεισόδιο» στη νέα τακτική που αναπτύσσει το ΠΑΣΟΚ ήρθε χθες, όταν σε συνέντευξή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι θα στείλει επιστολή στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης καλώντας τα σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του λεγόμενου «νόμου περί ευθύνης υπουργών», δηλαδή του άρθρου 86 του Συντάγματος.



«Καλώ όλα τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούμε για το πώς θα αναθεωρηθεί το άρθρο 86. Πρέπει να συνεννοηθούμε, να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86. Δεν μπορεί να συμβαίνει άλλο αυτό, δεν το αντέχει η κοινωνία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.



Παράλληλα, θέτοντας το πολιτικό υπόβαθρο αυτής της στάσης, χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στον ρ/σ Παραπολιτικά, τόνισε ότι «ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ είναι μονομέτωπος απέναντι στη δεξιά και τη συντήρηση. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος της ΝΔ, το μόνο κόμμα που φοβάται ο κ. Μητσοτάκης». Ταυτόχρονα, τόνισε ότι δεν υπάρχει μέτωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα εφόσον ακόμη δεν έχει σχηματίσει το δικό του κόμμα, αλλά ότι το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει την ανάλογη κριτική στις πολιτικές του θέσεις εφόσον αυτές τελικά εκφραστούν. Ετσι, σχολιάζοντας το αν το όνομα του κ. Τσίπρα αβαντάρει τη Νέα Δημοκρατία ο Κώστας Τσουκαλάς προέτρεψε όποιον θέλει να μάθει την απάντηση «να δει τον τρόπο που αντιμετωπίζουν φιλικά προς τη Νέα Δημοκρατία μέσα τον πρώην Πρωθυπουργό, θα βγάλει και ο ίδιος τα συμπεράσματά του. Δεν λέω ότι υπάρχει συνεννόηση αλλά ο σχεδιασμός της κυβέρνησης διευκολύνεται από την “επανεμφάνιση” του κ. Τσίπρα».

Αυτόνομη... διεύρυνση

Η τακτική κίνηση του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει σε τίποτα πάντως την εκπεφρασμένη στρατηγική της αυτόνομης πορείας του κόμματος προς τις εκλογές.



Η αυτόνομη πορεία είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο συμφωνούν όλες οι εσωκομματικές τάσεις, με κυρίαρχο βέβαια τον Νίκο Ανδρουλάκη.



Ταυτόχρονα όμως, η διεύρυνση προς τις «λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις» μέσω συνεργασίας σε διαχειριστικό επίπεδο με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ, αποτελεί μια κίνηση που δείχνει να έχει στραμμένο το βλέμμα στην επερχόμενη εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και στην προσπάθειά του να μην επιτρέψει να αμφισβητηθεί η παγίωσή του στη δεύτερη θέση.

Ολική αναδίπλωση από Πέτρο Παππά μετά την αποθέωση Γεωργιάδη

Παράλληλα, η αναστάτωση που προκλήθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, για τις αποθεωτικές δηλώσεις του Πέτρου Παππά για τον Άδωνι Γεωργιάδη και την κυβέρνηση, φαίνεται πως έφτασε στα αυτιά του (εκ ΣΥΡΙΖΑ ορμώμενου) βουλευτή, ο οποίος προχώρησε σε μια προσπάθεια αναδίπλωσης.



Με νεότερη ανάρτησή του, ο Πέτρος Παππάς ισχυρίζεται ότι στην υπόλοιπη διάρκεια της συζήτησης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κάτι το οποίο δεν είχε προβάλλει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.



Είναι γεγονός ότι υπήρξε γενικότερη δυσαρέσκεια εντός του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του Πέτρου Παππά, ο οποίος φάνηκε να ρίχνει γέφυρες προς τη ΝΔ, σε μια στιγμή που το ΠΑΣΟΚ δείχνει να επενδύει στο να σκληρύνει την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση ώστε, ενόψει της επανενεργοποίησης Τσίπρα, να μπορέσει να καταλάβει περισσότερο χώρο στο πεδίο της ευρύτερης κεντροαριστεράς.



Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του χθες το πρωί ευχαρίστησε τον Πέτρο Παππά για τα καλά λόγια που είπε για τον ίδιο και την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια συζήτησης στον φιλολογικό σύλλογο Παρνασσός. Στο βίντεο που συνόδευε την ανάρτηση, ο Πέτρος Παππάς φαίνεται να λέει ότι «στα μέτρα της στρατηγικής που είχε και των πόρων που διεκδίκησε ή που είχε, κάνατε κύριε υπουργέ και έκανε η κυβέρνηση αυτή, ό,τι μπορούσε! [...] Σας αναγνωρίζω ότι κάνετε τα μέγιστα! Σας λέω ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός! Έχω τη γενναιότητα και το θάρρος να το αναγνωρίσω!».

Θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι… pic.twitter.com/hGe6IFDZ2p

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 1, 2025



Η δημοσίευση αυτών των θέσεων προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, γεγονός που φαίνεται πως οδήγησε τον βουλευτή στην απόφαση να «απαντήσει» με βίντεο στο οποίο φαίνεται να ασκεί και κριτική κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης.



«Θέλω να ευχαριστήσω τον Άδωνι Γεωργιάδη για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του και συμπληρώνει: «Αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως «έπαινο», τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του».

Θέλω να ευχαριστήσω τον @AdonisGeorgiadi για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως… pic.twitter.com/SX719BguLL

— Petros Pappas (@PetrosPappas4) December 1, 2025



