Tommy Lee Jones: Νεκρή η κόρη του μέσα σε πολυτελές ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο την Πρωτοχρονιά

Νεκρή μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου βρέθηκε η κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Η 34χρονη Βικτόρια Τζόουνς βρέθηκε αναίσθητη μέσα στο δωμάτιό της, στο Fairmont του Σαν Φρανσίσκο το πρωί της Πέμπτης, όταν κλήθηκαν οι παραϊατρικοί από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου για ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Στους παρευρισκόμενους δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σύμφωνα με τα αρχεία του CAD», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η Βικτόρια κηρύχθηκε νεκρή επί τόπου σύμφωνα με την PageSix.

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο, Τόμι Λι Τζόουνς, στο κέντρο, χαιρετά τους θαυμαστές μαζί με την κόρη του Βικτόρια Τζόουνς, αριστερά, και το μέλος της κριτικής επιτροπής Ζάο Γουέι κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο, Τόκιο, Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 AP/Shizuo Kambayashi

Η αιτία θανάτου της είναι προς το παρόν άγνωστη. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο και στον ιατροδικαστή για περαιτέρω έρευνα.



Η Βικτόρια, που γεννήθηκε το 1991, ήταν κόρη του 79χρονου ηθοποιού και της δεύτερης συζύγου του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996. Απέκτησαν και έναν γιο, τον 43χρονο σήμερα Όστιν.

Όταν ήταν νεότερη, ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα της, παίζοντας μαζί του στην ταινία «Men in Black II».

Το 2003, εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της επιτυχημένης εφηβικής σειράς «One Tree Hill» και, το 2005, έπαιξε στην ταινία «The Three Burials of Melquiades Estrada», σε σκηνοθεσία του πατέρα της.

Ο διάσημος ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή του, το 2006 στο New Yorker είχε πει για την κόρη του είναι «καλή ηθοποιός, έχει κάρτα Sag( Ένωση Ηθοποιών Κινηματογράφου), μιλάει άπταιστα ισπανικά... Όταν ήταν μωρό, είπα στη Λετίσια, τη νταντά της, να της μιλάει στα ισπανικά»..

Η Victoria έχει απομακρυνθεί από την υποκριτική, αλλά μερικές φορές εμφανιζόταν στο πλευρό του πατέρα της στο κόκκινο χαλί.