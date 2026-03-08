GBL: Με Ηρακλή στο Ιβανώφειο ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, ενώ το μεσημέρι θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, στα ματς που ρίχνουν την αυλαία της 20ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League.
Με τις αναμετρήσεις των δύο «αιωνίων» συνεχίζεται την Κυριακή (08/03) η δράση στην GBL.
Το πρώτο τζάμπολ της ημέρας είναι προγραμματισμένο για τις 13:00, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Τζιοπάνος, Θεονάς και Χατζημπαλίδης, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Στις 16:00 θα διεξαχθεί το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί επίσης από το ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ διαιτητές θα είναι οι Καρπάνος, Σκανδαλάκης και Τσάνταλη.
H 20η αγωνιστική της GBL
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (08/03)
- 13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 16:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (07/03)
- ΑΕΚ – Προμηθέας 102-85
- Καρδίτσα – Μύκονος 103-77
- Περιστέρι – Πανιώνιος 82-74
- Άρης – Μαρούσι 102-76
ΡΕΠΟ: Κολοσσός Ρόδου
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 36 (18)
- Παναθηναϊκός 33 (18)
- ΑΕΚ 32 (18)
- ΠΑΟΚ 27 (16)
- Άρης 27 (17)
- Περιστέρι 27 (18)
- Μύκονος 25 (18)
- Ηρακλής 24 (17)
- Προμηθέας Π. 24 (18)
- Καρδίτσα 24 (19)
- Πανιώνιος 23 (18)
- Κολοσσός Ρ. 23 (18)
- Μαρούσι 23 (19)
*σε παρένθεση οι αγώνες