Ισραήλ: Βίντεο με αναχαιτίσεις πυραύλων από τον «Σιδερένιο Θόλο»
Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο «Σιδερένιος Θόλος» στο Τελ Αβίβ ενεργοποιείται για να αναχαιτίσει πυραύλους
Νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν δέχθηκε στη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ. Στο Τελ Αβίβ έχει καταγραφεί σε βίντεο η στιγμή που ο «Σιδερένιος Θόλος» ενεργοποιείται για να αναχαιτίσει βαλλιστικούς πυραύλους.
Στα πλάνα φαίνονται τα αντιαεροπορικά πυρά που εκτοξεύονται από την ισραηλινή πρωτεύουσα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία των ιρανικών πυραύλων.
