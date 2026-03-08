Ισραήλ: Βίντεο με αναχαιτίσεις πυραύλων από τον «Σιδερένιο Θόλο»

Νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν δέχθηκε στη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ. Στο Τελ Αβίβ έχει καταγραφεί σε βίντεο η στιγμή που ο «Σιδερένιος Θόλος» ενεργοποιείται για να αναχαιτίσει βαλλιστικούς πυραύλους.

Στα πλάνα φαίνονται τα αντιαεροπορικά πυρά που εκτοξεύονται από την ισραηλινή πρωτεύουσα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία των ιρανικών πυραύλων.

