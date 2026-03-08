Αξιολόγηση Ισραηλινών αξιωματούχων για τον πόλεμο με το Ιράν: Η Τεχεράνη θα επιτεθεί με σφοδρότητα

Τι αναφέρει ρεπορτάζ του ισραηλινού δικτύου Channel 12 για την αξιολόγηση και τους στόχους των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Αξιολόγηση Ισραηλινών αξιωματούχων για τον πόλεμο με το Ιράν: Η Τεχεράνη θα επιτεθεί με σφοδρότητα
Την εκτίμηση ότι τις επόμενες ημέρες το Ιράν θα επιτεθεί με σφοδρότητα κατά του Ισραήλ καθώς έχει ακόμη εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους στη διάθεσή του, κάνει το στρατιωτικό επιτελείο των Ισραηλινών.

Σε συζήτηση με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ, την οποία επικαλείται το ισραηλινό δίκτυο Channel 12, προέκυψε ότι το αμυντικό κατεστημένο στο Ισραήλ αναγνωρίζει την πρόθεση του Ιράν να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών εδαφών τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, Οι Ιρανοί έχουν στη διάθεσή τους αρκετές εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους.

Ως εκ τούτου, υπάρχει η αντίληψη ότι η ερχόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση της των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το Channel 12 ο Κατζ είπε ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να συντρίβουμε, χρειαζόμαστε ένα νοκ-άουτ. Η οδηγία είναι σαφής: να συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Η δεύτερη εβδομάδα των πολεμικών επιχειρήσεων που ξεκίνησε το Σάββατο χαρακτηρίζεται από αύξηση στις επιθέσεις των Ισραηλινών και των Αμερικανών σε τοποθεσίες – κλειδιά για το ιρανικό καθεστώς, όπως κατά της ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, κέντρων αποθήκευσης καυσίμων και παραγωγής όπλων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12, έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις στο Τελ Αβίβ για τους στόχους που τίθενται στις επιχειρήσεις και σενάρια για το ποιο θα είναι το κατάλληλο χρονικό σημείο για τον τερματισμό του πολέμου σε περίπτωση που δεν υπάρξει αλλαγή στο ιρανικό καθεστώς.

Ισραήλ μαχητικά αεροσκάφη Ιράν

Ισραηλινά μαχητικά στον αέρα πριν χτυπήσουν στόχους στο Ιράν, Μάρτιος 2026.

IDF

Οι στόχοι που θέτει το Ισραήλ

Πριν οι Ισραηλινοί κηρύξουν το τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων έχουν θέσει μία σειρά στόχους τους οποίους θέλουν να επιτύχουν. Συγκεκριμένα επιδιώκουν την καταστροφή του πυραυλικού συστήματος του Ιράν, την καταστροφή των αμυντικών βιομηχανιών του Ιράν και την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος. Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες προκειμένου να πετύχουν όλους αυτούς τους στόχους. Εάν δεν τα καταφέρουν τότε το Ιράν θα είναι σε θέση να ανακάμψει στους συγκεκριμένους τομείς αμέσως μετά τον πόλεμο.

Το Channel 12 υποστηρίζει ότι η πρόθεση του Ισραήλ είναι να προκαλέσει τόση ζημιά στο ιρανικό καθεστώς ώστε να αποδυναμωθεί και να δημιουργηθεί το μομέντουμ για να βγουν στους δρόμους οι Ιρανοί πολίτες.

Χθες οι IDF και ο αμερικανικός στρατός αύξησαν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν ακόμη και σε περιοχές που δεν είχαν χτυπήσει μέχρι στιγμής. Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανέλαβαν την καταστροφή της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας και των δυνατοτήτων της για έλεγχο και διοίκηση.

Ταυτόχρονα οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην πλήρη καταστροφή των τεράστιων κέντρων παραγωγής και ανάπτυξης πυραύλων και όπλων. Οι IDF εκτιμούν ότι τουλάχιστον 7.000 στρατιώτες των Φρουρών της Επανάστασης και του ιρανικού στρατού έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις ΗΠΑ – Ισραήλ. Η συγκεκριμένη φάση του πολέμου αποκαλείται «φάση συντριβής», όπου Αμερικανοί και Ισραηλινοί σφυροκοπούν ιρανικούς στόχους.

