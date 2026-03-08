Ιράν: Πληροφορίες ότι έχει εκλεγεί ως ανώτατος ηγέτης ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Θα ανακοινωθεί»

Κατέληξε το ιρανικό καθεστώς στο όνομα του στο πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐστη θέση του ανώτατου ηγέτη.

Η Συνέλευση των Ειδικών, που επιλέγει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν έχει καταλήξει σε απόφαση, σύμφωνα με τα μέλη του.

«Η ψηφοφορία για τον διορισμό του ηγέτη έχει πραγματοποιηθεί και ο ηγέτης έχει επιλεγεί», δήλωσε ο Αχμάντ Αλαμολχοντά, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr. Ο ίδιος αναφέρει ότι η γραμματεία της Συνέλευσης θα ανακοινώσει το όνομα του νέου ηγέτη του Ιράν αργότερα.

Ο αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, που επιλέγουν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ότι έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση σχετικά με του Χαμενεΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της επαρχίας Κουζεστάν στη Συνέλευση των Ειδικών, Μοχσέν Χεϊνταρί Αλεκασίρ είπε ότι οι τρέχουσες συνθήκες ασφαλείας εμπόδισαν τα μέλη να συγκεντρωθούν δια ζώσης προκειμένου να επιλέξουν επίσημα τον νέο ηγέτη του Ιράν. «Έχει καθοριστεί ο καταλληλότερος υποψήφιος, ο οποίος έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών», είπε ο Μοχσέν Αλεκασίρ σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Εκπρόσωπος της επαρχίας Χορασάν υποστήριξε ότι οι εκλογές για την ιρανική ηγεσία έχουν ήδη γίνει και «έχει καθοριστεί ο ηγέτης». Πρόσθεσε ότι «όλες οι φήμες και οι αναφορές που προσπαθούν να υπονοήσουν η Συνέλευση των Ειδικών δεν έχει λάβει ακόμη μία απόφαση είναι εντελώς ψευδείς». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση του ονόματος από τον αναπληρωτή πρόεδρο της Συνέλευσης των Ειδικών, Αγιατολάχ Χασέμ Χοσεϊνί Μπουσεχρί.

Η επιβεβαίωση για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα Iran International, η οποία έχει δεσμούς με την ιρανική αντιπολίτευση, δήλωσαν ότι η Συνέλευση των Ειδικών έχει ήδη επιλέξει τον γιο του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα.

Ήδη ο Μοχσέν Χεϊνταρί Αλεκασίρ «φωτογράφησε» τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως τον νέο ηγέτη. «Ο 'Μεγάλος Σατανάς' (σ.σ. Αμερικανός πρόεδρος) ανέφερε επίσης το όνομα του υποψηφίου που επέλεξαν οι εκπρόσωποι», είπε ο Αλεκασίρ.

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί στο όνομα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και το ενδεχόμενο να αναλάβει την ηγεσία του Ιράν και τον έχει χαρακτηρίσει «ελαφρών βαρών».

Γιατί καθυστερούσε η επίσημη εκλογή και τι λέει το Ισραήλ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Συνέλευση των Ειδικών είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

Το πρόβλημα, όπως προκύπτει και από τις επίσημες δηλώσεις των αγιατολάδων, είναι ότι εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων η Συνέλευση των Ειδικών δεν είχε καταφέρει να συνεδριάσει προκειμένου να επικυρώσει και να ανακοινώσει την εκλογή του νέου ηγέτη.

Η πλευρά του Ισραήλ εκτιμά ότι η Συνέλευση των Ειδικών θα συνεδριάσει σύντομα στην ιερή πόλη Κομ του Ιράν προκειμένου να ανακοινώσει τον νέο ανώτατο ηγέτη. Νωρίτερα ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Αβιχάι Αντραΐ ανέφερε ότι μετά την ανατροπή του «τυράννου Χαμενεΐ, το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς προσπαθεί να αποκαταστήσει την εικόνα του και να επιλέξει νέο ηγέτη».

Τόνισε ότι η Συνέλευση των Ειδικών θα συνεδριάσει σύντομα στη Κομ και προειδοποίησε: «Ο βραχίονας του Κράτους του Ισραήλ θα συνεχίσει να καταδιώκει κάθε διάδοχο και όσους προσπαθούν να διορίσουν τον διάδοχο. Προειδοποιούμε όλους όσους σκοπεύουν να συμμετάσχουν στη διάσκεψη για την επιλογή του διαδόχου: δεν θα διστάσουμε να βλάψουμε και εσάς. Σας προειδοποιήσαμε».

Σε αυτή τη φάση μέρος του ιρανικού καθεστώτος πιστεύει ότι πρέπει να ανακοινωθεί το όνομα του νέου ηγέτη προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ανασύνταξη του καθεστώτος. Με αυτό τον τρόπο η Τεχεράνη θα στείλει το μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ ότι δεν πρόκειται εκείνες να επιλέξουν τον επόμενο ηγέτη του Ιράν.

Ωστόσο το ρίσκο με την ανακοίνωση του ονόματος είναι διάδοχος του Χαμενεΐ να έχει την ίδια μοίρα με τον ανώτατο ηγέτη και να δολοφονηθεί σε κάποιο βομβαρδισμό της ισραηλινής αεροπορίας.

