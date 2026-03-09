Σαν σήμερα 9 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 9 Μαρτίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 9 Μαρτίου.
- 1848 - Πεθαίνει Κίτσος Τζαβέλας (ή Τζαβέλλας). Ήταν Έλληνας αγωνιστής της επανάστασης του '21 από το Σούλι της Ηπείρου και μετέπειτα στρατηγός, υπουργός και πρωθυπουργός.
- 1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ιταλική Εαρινή Επίθεση. Οι ιταλικές δυνάμεις πραγματοποιούν γενική αντεπίθεση κατά των θέσεων του ελληνικού στρατού.
- 1946 - 33 άτομα χάνουν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίζονται όταν καταρρέει μέρος της κερκίδας στο γήπεδο Μπέρντεν Παρκ στο Μπόλτον της Αγγλίας.
- 1965 - Δύο άτομα χάνουν τη ζωή τους και εκατοντάδες σπίτια ισοπεδώνονται στην Αλόννησο από ισχυρότατο σεισμό με επίκεντρο τον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, ο οποίος γίνεται αισθητός σε ολόκληρη την Ελλάδα.
- 1994 - Πεθαίνει ο Γερμανός-Αμερικανός ποιητής και συγγραφέας, Χένρι Τσαρλς Μπουκόβσκι
- 1995 - Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανακοινώνει την παραίτησή του από το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, 57 μέρες πριν από τη λήξη της θητείας του, συνεπής προς τη δήλωσή του για επιτάχυνση των διαδικασιών εκλογής του διαδόχου του.
- 2000 - Υποβάλλεται από την κυβέρνηση Σημίτη στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αίτηση ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ.
