Λίβανος: Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι δίνει μάχες με καταδρομείς του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ότι έχει εμπλακεί σε μάχες με ισραηλινές ειδικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα στον ανατολικό Λίβανο, περνώντας τα σύνορα με τη Συρία.

Το κίνημα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εντόπισε «την παρείσφρηση περίπου 15 ελικοπτέρων του ισραηλινού εχθρού» από τη συριακή πλευρά των συνόρων στον ανατολικό Λίβανο.

Μαχητές της Χεζμπολάχ «ενεπλάκησαν σε μάχη εναντίον των ελικοπτέρων και των δυνάμεων που παρεισέφρησαν με επαρκείς δυνάμεις» και «οι συγκρούσεις» συνεχίζονται, πρόσθεσε το σιιτικό κίνημα.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του σιιτικού κινήματος, υποστήριξε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι μαχητές της παράταξης κατέρριψαν ισραηλινό ελικόπτερο στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου.

«Ισραηλινό ελικόπτερο καταρρίφθηκε στα βουνά ανατολικά της Μπααλμπέκ», είπε ο αξιωματούχος του κινήματος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.