Σοφία Μανουσάκη: Η Κρητικιά τραγουδίστρια που νίκησε τον φόβο και κατέκτησε την Αθήνα
Με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια περιγράφει το διαζύγιο της από την Κρήτη και τη νέα της ζωή στην Αθήνα
Η Χανιώτισσα ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη, σε μια εκ βαθέων και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό Gala, ξετυλίγει το νήμα της καλλιτεχνικής της διαδρομής, εστιάζοντας στις μεγάλες εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές που καθόρισαν την πορεία της.
Η ταλαντούχα καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για το τολμηρό βήμα να εγκαταλείψει την ασφάλεια της Κρήτης, μια απόφαση που, όπως ομολογεί, υπήρξε η πιο απαιτητική δοκιμασία της ζωής της.
