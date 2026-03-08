Νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ -Μεταρρυθμιστής ή σκληροπυρηνικός μουλάς;

Αργά το βράδυ της Κυριακής ανακοινώθηκε από το ιρανικό καθεστώς ο διάδοχος στην ηγεσία του Ιράν, κι όπως αναμενόταν είναι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Το ήρεμο, χαμογελαστό παρουσιαστικό και το χαρακτηριστικό μαύρο τουρμπάνι, που δείχνει ότι είναι σαγιέντ δηλαδή απόγονος του προφήτη Μωάμεθ, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εικόνας του 56χρονου Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος εξελέγη νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν.

Εδώ και δεκαετίες, όμως, ο 56χρονος δευτερότοκος γιος του Αλί Χαμενεΐ δρούσε στις σκιές και γι’ αυτό υπάρχουν αρκετές αντικρουόμενες πληροφορίες για το βιογραφικό του. Το δεδομένο είναι ότι πολέμησε τη δεκαετία του 1980 στον πόλεμο Ιράν – Ιράκ στο πλευρό γνωστών σιιτών κληρικών και ανέπτυξε από πολύ νωρίς στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

O Μοτζταμπά Χαμενεΐ όταν υπηρετούσε στις ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις στη διάρκεια του πολέμου Ιράν - Ιράκ. Είναι ο τρίτος από τα δεξιά. Tasnim

Έλαβε εκπαίδευση κληρικού όπως και τα αδέλφια του Μοσταφά και Μασούντ. Δίδασκε θεολογία στην ιερή πόλη Κομ και ταυτόχρονα ήταν ο εξ απορρήτων άνθρωπος του πατέρα του και συμμετείχε σε όλες τις πολιτικές συσκέψεις του Αλί Χαμενεΐ.

Επισήμως δεν ανέλαβε ποτέ κάποιο κυβερνητικό ή πολιτικό πόστο και απέφευγε τις δημόσιες ομιλίες και τα θρησκευτικά κηρύγματα σε τέτοιο βαθμό που λέγεται ότι οι Ιρανοί δεν έχουν ακούσει ποτέ την φωνή του. Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ λειτουργούσε στο παρασκήνιο και απέκτησε μεγάλη δύναμη και ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών καθώς διαχειριζόταν το ποιος είναι πρόσβαση στον Αλί Χαμενεΐ.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν - Ιράκ τη δεκαετία του 1980. Είναι ο πρώτος μπροστά και δεξιά. Tasnim

Αντίθετος ο Αλί Χαμενεΐ στην εκλογή του γιου του

Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα των New York Times, πριν δολοφονηθεί ο Αλί Χαμενεΐ είχε ορίσει τα ονόματα των αγιατολάδων που ήθελε να είναι υποψήφια στην Συνέλευση των Ειδικών προκειμένου να τον διαδεχθούν και ο γιος του δεν βρισκόταν στη λίστα.

Τα δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, εκτιμούν ότι ο Αλί Χαμενεΐ δεν ήθελε να δει τον γιο του υποψήφιο καθώς θα δινόταν η εντύπωση μίας δυναστείας και μίας κληρονομικής διαδοχής, η οποία θα θύμιζε περισσότερο μία θεοκρατική μοναρχία και όχι μία ισλαμική επανάσταση. Η τελευταία είναι και ο κύριος ιδεολογικός πυλώνας του ιρανικού καθεστώτος.

O Μοτζταμπά Χαμενεΐ μες τη σύζυγό του και τον γιο του σε παλαιότερη κυβερνητική διαδήλωση στο Ιράν. Tasnim

Παράλληλα οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι δεν έχει τα θρησκευτικά «προσόντα» που θα πρέπει να έχει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Σύμφωνα με ερμηνεία του ισλαμικού νόμου, ο ανώτατος ηγέτης πρέπει να είναι μουτζαχίντ, δηλαδή ικανός να ερμηνεύει τον νόμο της σαρία και να έχει λάβει τον υψηλόβαθμο βαθμό στην θρησκευτική ιεραρχία, δηλαδή αυτόν του αγιατολάχ.

Ωστόσο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι χοτζατολεσλάμ, δηλαδή κληρικός μεσαίου επιπέδου. Πάντως και ο πατέρας του δεν ήταν αγιατολάχ όταν ανέλαβε την ηγεσία της χώρας το 1989, και ο νόμος τροποποιήθηκε για να τον εξυπηρετήσει.

Οι κατηγορίες για καταστολή – Μεταρρυθμιστής ή σκληροπυρηνικός μουλάς;

Οι απόψεις για τον 56χρονο νέο ηγέτη του Ιράν ως προς τις απόψεις του και τον δρόμο που θα επιλέξει να ακολουθήσει είναι αντικρουόμενες. Στο παρελθόν έχει αναφερθεί ότι υποστήριξε τον σκληροπυρηνικό πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ στις αμφιλεγόμενες εκλογές του 2005 και του 2009. Μάλιστα φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην εκλογική νίκη του Αχμαντινετζάντ το 2009 και στην βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εκείνης της χρονιάς.

Επιπλέον φέρεται να είχε υπό τις εντολές του το παραστρατιωτικό σώμα Μπασίζ, το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια των Φρουρών της Επανάστασης με εθελοντές στρατιωτικούς. Αρκετά πρόσωπα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έπαιξε σημαντικό ρόλο στις φυλακίσεις και τις διώξεις σε βάρος πολιτικών της ιρανικής αντιπολίτευσης.

Αντίθετα δημοσίευμα και πηγές των New York Times παρουσιάζουν την άποψη ότι ο 56χρονος νέος ηγέτης της ιρανικής θεοκρατίας ανήκει στο στρατόπεδο των μετριοπαθών. Ο Αμπντολρεζά Νταβάρι, στενός συνεργάτης του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε προ ημερών στην εφημερίδα ότι αν ο 56χρονος διαδεχθεί τον πατέρα του, θα μπορούσε να αναδειχθεί σε προσωπικότητα παρόμοια με τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Είναι εξαιρετικά προοδευτικός και θα απομακρύνει τους σκληροπυρηνικούς. Θεωρήστε τον διορισμό του ως μια αλλαγή στάσης», είπε ο Νταβαρί σε μήνυματά του στην εφημερίδα πριν την έναρξη του πολέμου.

Κυρώσεις και τεράστια περιουσία ακινήτων στην Ευρώπη και το εξωτερικό

Στα χρόνια που ο πατέρας του κυριάρχησε στην πολιτική ζωή του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να απέκτησε μία τεράστια περιουσία ακινήτων στο εξωτερικών. Αν και δεν είχε κυβερνητικό πόστο το 2019 οι ΗΠΑ του επέβαλαν κυρώσεις εξαιτίας του ισχυρού ρόλου του στο πλευρό του πατέρα του.

Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, που διήρκησε έναν ολόκληρο χρόνο, ο 56χρονος έχει ένα σημαντικό αριθμό ακινήτων στο εξωτερικό τα οποία διαχειρίζεται με μεσάζοντες καθώς δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που να εμφανίζονται άμεσα στο όνομά του.

Η περιουσία του περιλαμβάνει πολυτελείς κατοικίες στο Λονδίνο, μια βίλα στο Ντουμπάι και πολυτελή ξενοδοχεία στη Φρανκφούρτη και τη Μαγιόρκα, με χρηματοδότηση που προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα του ιρανικού πετρελαίου που διακινούνται από εταιρείες – «βιτρίνες» μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μια σημαντική επένδυση που εντοπίστηκε από το Bloomberg είναι το Hilton Frankfurt Gravenbruch, ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην οικονομική πρωτεύουσα της Γερμανίας. Τα ακίνητα συνδέονται με τον εκατομμυριούχο Ιρανό επιχειρηματία, Αλί Ανσαρί, ο οποίος φέρεται να λειτουργεί ως ο «αχυράνθρωπος» του νέου ηγέτη του Ιράν. Ο ίδιος ο Ανσαρί έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Μια ξεχωριστή έρευνα των Financial Times, σε αρχεία εταιρειών, αποκάλυψε ότι ο Ανσαρί είχε δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων στην Ευρώπη αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν πολυτελή ακίνητα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα θέρετρο για γκολφ στη Μαγιόρκα, ένα ξενοδοχείο για σκι στην Αυστρία, τα οποία ανήκουν σε ένα πολύπλοκο δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών.

