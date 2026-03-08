Παραιτήθηκε από το σούπερ μάρκετ για να γίνει... Spider-Man - Bγάζει σε μία ώρα το ίδιο μεροκάματο

Ο Nate Frindall, ένας 19χρονος από το Σάρεϊ της Αγγλίας, απέδειξε ότι μερικές φορές η επιτυχία απαιτεί ένα «άλμα πίστης» — ή στην περίπτωσή του, ένα εντυπωσιακό backflip. Ο νεαρός, που μέχρι πρότινος εργαζόταν ως ταμίας σε σούπερ μάρκετ, αποφάσισε να εγκαταλείψει την παραδοσιακή απασχόληση για να κυνηγήσει κάτι διαφορετικό: να υποδύεται τον Spider-Man.

Η αρχή ενός σούπερ ήρωα

Όλα ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια, όταν ο Nate εμφανίστηκε ντυμένος ως ο δημοφιλής ήρωας της Marvel στην πρεμιέρα μιας ταινίας. Η αποθέωση που γνώρισε από το πλήθος και η ενθουσιώδης αντίδραση των παρευρισκόμενων όταν έκανε ακροβατικά, τον έπεισαν να επενδύσει σοβαρά στην ιδέα. Ξόδευσε περίπου 900 ευρώ για μια στολή υψηλής ποιότητας και έκτοτε η ζήτηση έχει εκτοξευθεί.

Τα νούμερα της επιτυχίας

Η οικονομική διαφορά είναι χαώδης. Ενώ στο σούπερ μάρκετ η αμοιβή του ήταν 12,40 λίρες την ώρα, πλέον κερδίζει σε μόλις 60 λεπτά όσα έβγαζε σε μια οκτάωρη βάρδια. Οι τιμές του ξεκινούν από 75 λίρες για μια σύντομη εμφάνιση 30 λεπτών και φτάνουν έως και τις 300 λίρες για ένα πλήρες δίωρο πάρτι με παιχνίδια και φωτογραφίες.

«Το λατρεύω. Είναι υπέροχο να βλέπεις τα παιδιά να χαμογελούν και να πιστεύουν πραγματικά ότι είμαι ο Spider-Man λόγω της ρεαλιστικής στολής», δηλώνει ο ίδιος στο πρακτορείο SWNS.

Επένδυση και μέλλον

Παρά τα πειράγματα των φίλων του στην αρχή, ο Nate παραμένει προσηλωμένος στον στόχο του. Έχει ήδη αγοράσει δύο επιπλέον στολές και εξασκείται καθημερινά σε ακροβατικά και βάδισμα με τα χέρια για να κάνει τις εμφανίσεις του όσο το δυνατόν πιο πειστικές.

Παράλληλα με τον ρόλο του σούπερ ήρωα, ο 19χρονος ασχολείται με τη μουσική παραγωγή, την υποκριτική και το TikTok, όπου διαθέτει ήδη 10.000 ακολούθους. Το μήνυμά του προς τους νέους είναι ξεκάθαρο:

«Συστήνω ανεπιφύλακτα τη δική σας επιχείρηση ή ένα freelance gig. Αν βρείτε ένα κενό στην αγορά, οι απολαβές είναι πολύ καλύτερες από το εμπόριο ή την εστίαση».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

