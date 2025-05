Disney: Οι Avengers μπορούν να περιμένουν

Επτά μήνες παραπάνω θα περιμένουν οι θαυμαστές των Avengers για να τους ξαναδούν στη μεγάλη οθόνη καθώς η Disney ανέβαλλε την πρεμιέρα της ταινίας «Avengers: Doomsday» από την 1η Μαΐου του 2026 στις 18 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Παράλληλα, μετατοπίστηκε και η πρεμιέρα της ταινίας «Avengers: Secret wars» από τις 7 Μαΐου 2027 στις 17 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Στη θέση της πρώτης θα κάνει πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2» με την Μέριλ Στριπ και την Εμιλι Μπλαντ που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επιστρέφουν στην διασκεδαστική ταινία.

Παράλληλα με όλα αυτά, στις 3 Οκτωβρίου 2025 θα επανέλθει στις αίθουσες το «Avatar: The way of water» καθώς δύο μήνες αργότερα, θα κάνει πρεμιέρα το «Avatar: Fire & Ash» του Τζέιμς Κάμερον. Επίσης, αποφασίστηκε ότι το «The dog star» του Ρίντλεϊ Σκοτ θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Μαρτίου 2026.

Μπορεί οι φίλοι της Marvel να αργήσουν να επανέλθουν στις σκοτεινές αίθουσες για να δουν τους «Avengers» καθώς το 2026 θα είναι κενό μέχρι τον Δεκέμβριο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα «πάρουν τη δόση τους» από τους αγαπημένους υπερήρωες νωρίτερα καθώς τον ερχόμενο Ιούλιο κάνει πρεμιέρα το «Fantastic Four: Τα πρώτα βήματα» με τους Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Τζόζεφ Κουίν, Τζον Μάλκοβιτς, Νατάσα Λιόνι κ.α.