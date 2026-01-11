Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στη Φλώρινα τη Δευτέρα λόγω του χιονιά

Τα πρώτα χιόνια του 2026 «έπεσαν» και στη Φλώρινα, «ντύνοντας» την πόλη στα λευκά και χαρίζοντας μαγευτικές εικόνες σε κατοίκους και επισκέπτες. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή από τους κατοίκους στις μετακινήσεις τους, ενώ, αυτό επηρεάζει και τη λειτουργία των σχολείων.

Με απόφαση των Δημάρχων Φλώρινας και Πρεσπών, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δύο Δήμων θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

