Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στη Θεσσαλονίκη: Νιφάδες σε Ασβεστοχώρι και Χορτιάτη - Βίντεο

Τα πρώτα χιόνια για τον φετινό χειμώνα έπεσαν την Κυριακή (11/01) στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες, με τη θερμοκρασία σταδιακά να πέφτει, έχει αρχίσει ήπια χιονόπτωση σε περιοχές της ορεινής Θεσσαλονίκης, όπως Ασβεστοχώρι και Φίλυρο και Χορτιάτη.

Αυτή την ώρα η χιονόπτωση είναι ασθενής, ωστόσο τις επόμενες ώρες υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί πυκνότερη ειδικά στα ορεινά τμήματα της πόλης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

