Η Φλώρινα ντύθηκε στα λευκά: Άνοιξαν οι πίστες στο Χιονοδρομικό Βίγλας Πισοδερίου - Βίντεο

Οι πρώτες χιονοπτώσεις του 2026 σημειώθηκαν την Κυριακή (11/01) στη Φλώρινα, ντύνοντας την πόλη στα λευκά και χαρίζοντας μαγευτικές εικόνες σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η έντονη χιονόπτωση και στα ορεινά κατά τη χτεσινή ημέρα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου ανοίγοντας τις πίστες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

