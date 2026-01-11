Η Φλώρινα ντύθηκε στα λευκά: Άνοιξαν οι πίστες στο Χιονοδρομικό Βίγλας Πισοδερίου - Βίντεο

Οι χιονοπτώσεις χάρισαν μαγευτικές εικόνες στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης

Newsbomb

Η Φλώρινα ντύθηκε στα λευκά: Άνοιξαν οι πίστες στο Χιονοδρομικό Βίγλας Πισοδερίου - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πρώτες χιονοπτώσεις του 2026 σημειώθηκαν την Κυριακή (11/01) στη Φλώρινα, ντύνοντας την πόλη στα λευκά και χαρίζοντας μαγευτικές εικόνες σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η έντονη χιονόπτωση και στα ορεινά κατά τη χτεσινή ημέρα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου ανοίγοντας τις πίστες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:15ΚΟΣΜΟΣ

NASA: «Φρένο» στη μεταφορά του Discovery – Η εναλλακτική λύση με σκάφη Artemis

15:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Καρδίτσα - Ολυμπιακός 80-120: Κονσέρτο για... πολυβόλα από Πίτερς και Ντόρσεϊ

15:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα στην Αδελαΐδα - Η αντίπαλος, η ώρα και το κανάλι

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέφεραν 72 κιλά κάνναβης σε βαλίτσες - Χειροπέδες σε τρεις αλλοδαπές στο «Ελ. Βενιζέλος»

15:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Η μαζική μετακίνηση των καταναλωτών στα σταθερά τιμολόγια και τα νέα «πορτοκαλί» συμβόλαια

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ισπανία τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Συνάντηση με Σάντσεθ και Φελίπε ΣΤ'

14:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε δημοτικό υπάλληλο στο Ηράκλειο: «Πιάστηκε» με 6.000 ευρώ και πλαστογραφημένο έγγραφο

14:51ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μύκονος 90-65: «Καταιγίδα» στην άδεια SUNEL Arena με πρωτοστάτες Γκρέι και Μπάρτλεϊ

14:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρυσές Σφαίρες: Απόψε η απονομή - Με 9 υποψηφιότητες το φαβορί «One Battle After Another»

14:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οι ευρωπαϊκοί «κολοσσοί» που εξετάζουν Μουζακίτη - Πόσα θέλουν οι Πειραιώτες

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός σε τροχαίο ο συνθέτης Γκάι Μουν - Γνωστός για την μουσική του «Μπομπ Σφουγγαράκη» και άλλων σειρών του Nickelodeon

14:29TRAVEL

Ναουρού: Μια κουκίδα στον Ειρηνικό ωκεανό - Η μικρότερη και πιο απόκοσμη νησιωτική χώρα του πλανήτη

14:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Μαλανδρίνου: «Κατάστημα κινητής τηλεφωνίας» κρυμμένο σε τηλεόραση - Προσπάθησαν να τη δώσουν σε κρατούμενους - Δύο συλλήψεις

14:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ντεμπούτο με κάρφωμα για τον «ερυθρόλευκο» Ταϊρίκ Τζόουνς - Δείτε βίντεο

14:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έμειναν εκτός Ναν και Φαρίντ με Περιστέρι

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στη Θεσσαλονίκη: Νιφάδες σε Ασβεστοχώρι και Χορτιάτη - Βίντεο

14:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός, Μπενίτεθ: «Να συνεχίσουμε να πιέζουμε, είμαστε έτοιμοι»

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Η Φλώρινα ντύθηκε στα λευκά: Άνοιξαν οι πίστες στο Χιονοδρομικό Βίγλας Πισοδερίου - Βίντεο

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σύσκεψη στα Μάλγαρα - Επιλογή αντιπροσώπων για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ραφήνα: Σπάνια ταφή σε πίθο από την Εποχή του Χαλκού ήρθε στο φως - Νέα δεδομένα για τα ταφικά έθιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

13:33ΚΟΣΜΟΣ

«Το κεφάλι μου έσκαγε»: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό όπλο κατά τη σύλληψη του Μαδούρο;

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί» συναγερμός για το κρύο - Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

14:29TRAVEL

Ναουρού: Μια κουκίδα στον Ειρηνικό ωκεανό - Η μικρότερη και πιο απόκοσμη νησιωτική χώρα του πλανήτη

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

14:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Μαλανδρίνου: «Κατάστημα κινητής τηλεφωνίας» κρυμμένο σε τηλεόραση - Προσπάθησαν να τη δώσουν σε κρατούμενους - Δύο συλλήψεις

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

06:55LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στην TV - Εκπομπές «φεύγουν», άλλες έρχονται και παίρνει φωτιά το τοπίο

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Ο Τραμπ διέταξε τις ειδικές δυνάμεις να εκπονήσουν σχέδιο εισβολής της Γροιλανδίας

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα «σκάει» η «πολική φωτοβολίδα» - Θα το στρώσει και δίπλα στο κύμα η πρόβλεψη Μαρουσάκη

14:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρυσές Σφαίρες: Απόψε η απονομή - Με 9 υποψηφιότητες το φαβορί «One Battle After Another»

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

14:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ντεμπούτο με κάρφωμα για τον «ερυθρόλευκο» Ταϊρίκ Τζόουνς - Δείτε βίντεο

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ποιον ευνοεί η εξέγερση «χωρίς αρχηγούς» στο Ιράν - Το «μπούμερανγκ» και οι πιθανοί διάδοχοι

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη» - «Μια τραγωδία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, συνέβη στην ιδιοκτησία μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ