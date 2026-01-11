Η Φλώρινα ντύθηκε στα λευκά: Άνοιξαν οι πίστες στο Χιονοδρομικό Βίγλας Πισοδερίου - Βίντεο
Οι χιονοπτώσεις χάρισαν μαγευτικές εικόνες στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης
Οι πρώτες χιονοπτώσεις του 2026 σημειώθηκαν την Κυριακή (11/01) στη Φλώρινα, ντύνοντας την πόλη στα λευκά και χαρίζοντας μαγευτικές εικόνες σε κατοίκους και επισκέπτες.
Η έντονη χιονόπτωση και στα ορεινά κατά τη χτεσινή ημέρα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου ανοίγοντας τις πίστες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.
