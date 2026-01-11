Στα λευκά «ντύθηκε» η ορεινή Ναυπακτία - Βίντεο

Στα λευκά «ντύθηκε» η ορεινή Ναυπακτία το βράδυ του Σαββάτου (11/01), με βίντεο του χιονισμένου τοπίου να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια ώρα, μηχανήματα έργου και αλατιέρες βρίσκονται στη «μάχη» για να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο, ενώ απαραίτητες κρίνονται οι αντιολισθητικές αλυσίδες για όποιον κινηθεί προς τα ορεινά της Ναυπακτίας.

Διαβάστε επίσης