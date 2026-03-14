Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 λόγω εργασιών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά τις νυχτερινές ώρες θα τεθούν σε ισχύ στη Γραμμή 2 του Μετρό, από αύριο, Κυριακή 15 Μαρτίου, στο τμήμα «Ομόνοια-Ακρόπολη», λόγω των εργασιών για το έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, από αύριο Κυριακή έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι σταθμοί «Ομόνοια» (Γραμμή 2), «Πανεπιστήμιο», «Σύνταγμα» (Γραμμή 2) και «Ακρόπολη» από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 «Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο» και ο σταθμός «Ομόνοια» για τη Γραμμή 1 «Κηφισιά - Πειραιάς».

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη - Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Ομόνοια στις 21:36, από Πανεπιστήμιο στις 21:38, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:20 (από Ακρόπολη στις 21:36, από Σύνταγμα στις 21:38, από Πανεπιστήμιο στις 21:39, από Ομόνοια στις 21:41).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Μεταξουργείο - Συγγρού Φιξ, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ16 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

- Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Συγγρού Φιξ - Στ. Μετρό Μεταξουργείο:

«ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση), «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως).

- Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Μεταξουργείο - Στ. Μετρό Συγγρού Φιξ:

«ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΦΙΞ» (προσωρινή στάση που λειτουργεί για την γραμμή Χ15, επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος του σταθμού ΤΡΑΜ).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» τονίζεται στην ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

