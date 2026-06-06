Η food artist που ζωγραφίζει πορτραίτα διασήμων έχοντας για παλέτα…βρώσιμα υλικά

Με καμβά της τον πάγκο της κουζίνας στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη και παλέτα της βρώσιμα υλικά, η Sarah Rosado διδάσκει την τέχνη του να δημιουργείς «παίζοντας με το φαγητό».

Πόσες φορές ακούσαμε ως παιδιά από τη μαμά και τη γιαγιά την φράση «φάε και μην παίζεις με το φαγητό»; Η food artist Sarah Rosado εμπνεύστηκε από αυτή τη φράση και άρχισε να ζωγραφίζει χρησιμοποιώντας αντί για μπογιές, πραλίνα, κέτσαπ και δημητριακά.

Η Sarah Rosado

Όλα ξεκίνησαν όταν ήταν μόλις πέντε ετών. «Είχα μια απίστευτη εμμονή με το να σκιτσάρω και ζωγράφιζα παντού στα σχολικά μου τετράδια, στα διαγωνίσματα και στα τεστ μου. Μάλιστα, συχνά έμπαινα σε μπελάδες γι’ αυτό, γιατί οι δάσκαλοί μου κοιτούσαν τους βαθμούς μου και έβλεπαν παντού τυχαία σχέδια. Ένας δάσκαλος είχε βάλει μέχρι και ένα τικ δίπλα σε ένα από τα σκίτσα μου, παρόλο που δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το μάθημα», εξομολογείται στο Newsbomb.

Πορτραίτο της Ariana Grande από δημητριακά / Πηγή: Sarah Rosado

Καθώς όμως περνούσαν τα χρόνια, αυτό το πρώιμο πάθος για τη ζωγραφική την οδήγησε να εξερευνήςει και άλλα υλικά, όπως το χώμα το 2013. Αυτή η περιέργεια εξελίχθηκε αργότερα σε πειραματισμούς με τρόφιμα — κυρίως με δημητριακά — και έτσι άρχισε να δημιουργεί τη βρώσιμη τέχνη με την οποία ασχολείται μέχρι σήμερα.

«Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι και πλέον εξερευνώ κάθε είδους υλικά και συστατικά».

Αν το να «ζωγραφίζεις» με βρώσιμα υλικά φαντάζει σε κάποιον εύκολο, κάνει μεγάλο λάθος. Όχι μόνο είναι απαιτητικό αλλά και εξαιρετικά χρονοβόρο, αναφέρει η Sarah Rosado στο Newsbomb.

Πορτραίτο του Bad Bunny από μακαρόνια με σάλτσα / Πηγή: Sarah Rosado

«Ο χρόνος που χρειάζομαι για να δημιουργήσω ένα έργο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το υλικό που χρησιμοποιώ κάθε φορά. Αν δημιουργώ ένα προσωπογραφικό έργο κατά παραγγελία με δημητριακά, συνήθως χρειάζομαι περίπου 5 έως 6 ώρες, καθώς πρέπει να τοποθετώ τα πάντα με εξαιρετική ακρίβεια, κομμάτι-κομμάτι. Από την άλλη πλευρά, όταν δουλεύω με αλοιφές και σάλτσες — όπως κέτσαπ, πραλίνα, σάλτσα για σπαγγέτι ή φυστικοβούτυρο με μαρμελάδα — χρειάζομαι συνήθως γύρω στις 3 ώρες, ανάλογα με το πόσο περίτεχνες είναι οι λεπτομέρειες του έργου. Όσο χρόνο κι αν απαιτεί, όμως, αξίζει πάντα απόλυτα τον κόπο. Ειλικρινά, απολαμβάνω πάρα πολύ όλη τη δημιουργική διαδικασία!».

Η Sarah Rosado

Mariah Carey, Harry Styles και Jennifer Lopez ζωγραφισμένοι από κέτσαπ και σοκολάτα

Μία από τις αγαπημένες ασχολίες της Sarah είναι να αξιοποιεί την βρώσιμη τέχνη δημιουργώντας πορτραίτα διασήμων. Τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής και κινηματογραφικής βιομηχανίας έχουν περάσει από τα χέρια της. Από τον Harry Styles και την Mariah Carey στον Bad Bunny και την Jennifer Lopez. Η πιστή αναπαράσταση των προσώπων είναι τρομακτική, ιδίως όταν ξέρεις ότι έχει δημιουργηθεί με βρώσιμα υλικά.

Πορτραίτο της Mariah Carey από σιρόπι παγωτού / Πηγή: Sarah Rosado

Πορτραίτο της Τζένιφερ Λόπεζ από πραλίνα φουντουκιού / Πηγή: Sarah Rosado

«Περίπου πέντε διάσημοι έχουν προσέξει τα πορτρέτα από τρόφιμα που δημιούργησα προς τιμήν τους και, ειλικρινά, κάθε φορά έμενα εντελώς έκπληκτη και συγκινημένη», εξομολογείται η food artist στο Newsbomb.

Πορτραίτο του Harry Styles από κέτσαπ και chips / Πηγή: Sarah Rosado

Όλα ξεκίνησαν με τη JoLo, της οποίας το πορτρέτο δημιούργησε η Sarah χρησιμοποιώντας λαζάνια με σπανάκι. Στη συνέχεια ακολούθησαν η Debbie Harry από τους Blondie, φτιαγμένη από κορν φλέικς, ο Machine Gun Kelly (MGK) με κέτσαπ, η Zoë Saldana με δημητριακά και η καταπληκτική σεφ Alex Guarnaschelli, την οποία δημιούργηςε εξ ολοκλήρου από πραλίνα. «Το να βλέπω τις ειδοποιήσεις στο Instagram να εμφανίζονται και να διαπιστώνω ότι είτε έκαναν «like» στην ανάρτηση είτε την αναδημοσίευσαν στις ιστορίες τους είναι ένα πραγματικά αξέχαστο συναίσθημα», παραδέχεται η ίδια.

Η Sarah Rosado

Αν την ρωτήσεις να ξεχωρίσει κάποια από τα έργα της, είναι μεγάλο δίλημμα για την ίδια, γιατί έχει πολλά αγαπημένα, για καθένα από τα οποία μπορεί να μιλά ασταμάτητα. «Αν έπρεπε να ξεχωρίσω μερικά που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας μου, σίγουρα θα ανέφερα το πορτρέτο της Selena Gomez, το οποίο δημιούργησα εξ ολοκλήρου από μπισκότα, καθώς και το έργο των KATSEYE, φτιαγμένο με γλάσο τούρτας. Επίσης, λάτρεψα να δημιουργώ την Paris Hilton χρησιμοποιώντας φρουτένια ρολά, το πορτρέτο του Post Malone από κέτσαπ, καθώς και της Alysa Liu με γλάσο τούρτας αναμεμειγμένο με δημητριακά. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να διαλέξω, αλλά αυτά είναι σίγουρα μερικά από τα πιο αγαπημένα μου έργα!».

Πορτραίτο της Tyra Banks από παγωτό / Πηγή: Sarah Rosado

Αν έπρεπε να επιλέξει τα υλικά με τα οποία λατρεύει να δουλεύει θα πει σίγουρα τις αλοιφές όπως πραλίνα φουντουκιού, φυστικοβούτυρο και κέτσαπ.

«Ειλικρινά, οτιδήποτε έχει πιο «ρευστή» ή κρεμώδη υφή είναι αυτό με το οποίο δουλεύω καλύτερα όταν δημιουργώ πορτρέτα διασήμων, σχέδια μόδας ή καρτούν. Για τα μικρότερα έργα, συνήθως δημιουργώ απευθείας πάνω σε ένα πιάτο. Όταν όμως πρόκειται για μεγαλύτερα πορτρέτα, λατρεύω να χρησιμοποιώ το τραπέζι της κουζίνας μου. Μάλιστα, μου αρέσει να το αποκαλώ «τον προσωπικό μου καμβά», γιατί μου προσφέρει άπλετο χώρο και είναι απίστευτα άνετο για να δουλεύω όταν δίνω ζωή σε αυτά τα μεγαλύτερα έργα τέχνης», εξομολογείται στο Newsbomb.

Η Sarah Rosado

«Το όνειρο μου είναι να αξιοποιήσει μια μεγάλη εταιρεία τροφίμων την βρώσιμη τέχνη μου»

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, το μεγάλο της όνειρο είναι είναι να συνεργαστεί με μια μεγάλη εταιρεία ή ένα γνωστό brand τροφίμων: «Θα μου άρεσε πάρα πολύ να συμμετάσχω σε μια διαφημιστική καμπάνια όπου η εταιρεία θα αξιοποιούσε τη βρώσιμη τέχνη μου στις διαφημίσεις ή τα τηλεοπτικά της σποτ. Αυτός είναι ο απόλυτος στόχος που οραματίζομαι και για τον οποίο δουλεύω, οπότε μένει να δούμε αν θα σταθώ τυχερή και θα καταφέρω να τον πραγματοποιήσω μέσα στη χρονιά!»

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