Καλλιθέα: Έρευνα για τον αυτόκλητο τιμωρό με το ρόπαλο του μπέιζμπολ - Εξετάζεται αν είχε συνεργούς

Snapshot Ένας ομογενής από το Καζακστάν ξυλοκόπησε δύο νεαρούς με ρόπαλο του μπέιζμπολ στην Καλλιθέα, μετά από καταγγελία της συζύγου του.

Ο δράστης ήταν οδοντίατρος και συνεπικουρούταν από δύο συνεργούς που αναζητούνται από τις Αρχές.

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 22 και 23 ετών, δέχθηκαν επίθεση καθώς φωτογράφιζαν την πολυκατοικία όπου διαμένει ο δράστης.

Οι Αρχές εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό και δεν αποκλείεται η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος κατά των τριών συλληφθέντων, μεταξύ αυτών και των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και καταγράφει έναν ομογενή από το Καζακστάν να ξυλοκοπά δύο νεαρούς με ρόπαλο του μπέιζμπολ καταμεσής του δρόμου στην Καλλιθέα.

Ο οδοντίατρος στο επάγγελμα, συνεπικουρούμενος από δύο ακόμη άτομα, τα οποία αναζητούνται, παίρνει στο κυνήγι δύο Αιγύπτιους, ηλικίας 22 και 23 ετών αντίστοιχα και τους χτυπά ανελέητα με το ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης, φέρεται να ενημερώθηκε από τη σύζυγό του ότι οι δύο νεαροί φωτογράφιζαν την πολυκατοικία στην οποία διαμένουν. Εκείνος έσπευσε στο σημείο κραδαίνοντας ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ κι άρχισε να χτυπά τους δύο νεαρούς σε όλο τους το σώμα. Χαρακτηριστικό είναι το πλάνο με το αιματοβαμμένο ρόπαλο και τον έναν εκ των δύο νεαρών να κείτεται στο δρόμο χτυπημένος βαρύτατα.

Αναζητούνται οι έτεροι αυτόκλητοι τιμωροί και το ρόπαλο!

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των βίντεο που έχουν περιέλθει στη διάθεση των Αρχών, δύο ακόμα μαυροφορεμένα άτομα εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή που ο οδοντίατρος χτυπά αλύπητα τον έναν εν των δύο με το ρόπαλο, ο άλλος προσπαθεί να διαφύγει, όμως οι δύο μαυροφορεμένοι τον ακινητοποιούν και τον οδηγούν στον άνδρα με το ρόπαλο.

Στο βίντεο καταγράφεται επίσης και μία γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να είναι η σύζυγος του ομογενή. Οι Αρχές εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό, και δεν αποκλείεται στη συνέχεια να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, καθώς μέχρι στιγμής έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος των τριών συλληφθέντων (σ.σ.: δράστη και θυμάτων) για το περιστατικό.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί το ρόπαλο το μπέιζμπολ με το οποίο καταφέρνει τα δολοφονικά χτυπήματα στα θύματά του ο ομογενής οδοντίατρος. Χαρακτηριστικό είναι και το διαβιβαστικό της Ασφάλειας Καλλιθέας στο οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «έπειτα από αναζητήσεις των αστυνομικών τόσο στο σημείο όσο και πλησίον του περιστατικού δεν βρέθηκε κάποιο ρόπαλο ή παρόμοιο αντικείμενο»...

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