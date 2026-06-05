Καλλιθέα: Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

Snapshot Οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι που ξυλοκοπήθηκαν στην Καλλιθέα δεν ήταν διαρρήκτες, αλλά φωτογράφιζαν την πολυκατοικία του δράστη.

Η σύζυγος του δράστη είδε τους νεαρούς να φωτογραφίζουν και κάλεσε τον σύζυγό της, ο οποίος επιτέθηκε με ρόπαλο μπέιζμπολ σε βάρος τους.

Οι δύο νεαροί και ο δράστης, ομογενής από το Καζακστάν που διατηρεί οδοντιατρείο, συνελήφθησαν μετά το περιστατικό.

Ένας από τους νεαρούς διακομίστηκε στο νοσοκομείο λόγω των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη.

Ο δράστης διώκεται για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Snapshot powered by AI

Ανατροπή με την υπόθεση του ξυλοδαρμού των δύο Αιγύπτιων στην Καλλιθέα, καθώς όπως προκύπτει από νεότερες πληροφορίες, δεν επρόκειτο για διαρρήκτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλλιθέας οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού των δύο Αιγυπτίων από έναν οδοντίατρο, έχουν στα χέρια τους καταθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι Αιγύπτιοι «μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία και περιεργάζονταν το χώρο». Αυτό φαίνεται να αναφέρεται και στη δικογραφία.

Ωστόσο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο οι Αιγύπτιοι να μην είχαν καμία πρόθεση να διαρρήξουν το χώρο και ο στόχος τους να ήταν άλλος.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να φωτογράφισαν την πολυκατοικία, η πράξη τους αυτή να κινητοποίησε τη σύζυγό του ομογενούς από το Καζακστάν, να τον ενημέρωσε κι εκείνος κρατώντας ρόπαλο να έφτασε στο σημείο και να τους ξυλοκόπησε.

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