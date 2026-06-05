Καλλιθέα: «Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας και το φωτογράφιζαν», λέει η σύζυγος του οδοντίατρου

Snapshot Δύο νεαροί 22 και 23 ετών στην Καλλιθέα έγιναν στόχος άγριας επίθεσης από 55χρονο οδοντίατρο, ο οποίος τους εντόπισε να φωτογραφίζουν κοντά στο σπίτι του.

Ο οδοντίατρος επιτέθηκε με ρόπαλο στους δύο άνδρες, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς, με τον 22χρονο να χρειάζεται ράμματα στο κεφάλι.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι οι νεαροί προσπαθούσαν να διαρρήξουν την οικία, όμως αργότερα διαψεύστηκε και αποδείχθηκε ότι απλώς φωτογράφιζαν την περιοχή.

Και οι τρεις εμπλεκόμενοι, οι δύο νεαροί και ο οδοντίατρος, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, με τον γιατρό να κατηγορείται για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση νόμου περί όπλων. Snapshot powered by AI

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης στην Καλλιθέα, όταν δύο άτομα νεαρής ηλικίας, 22 και 23 ετών, εισέβαλαν σε οικία με σκοπό τη διάρρηξη, όμως έγιναν αντιληπτά από τον 55χρονο ένοικο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άγρια συμπλοκή.

Μάλιστα σε βίντεο του Mega, καταγράφεται η συνέχεια του περιστατικού, με τον οδοντίατρο να βρίσκεται εκτός εαυτού και να χαστουκίζει τον φίλο του αιμόφυρτου νεαρού.

Το περιστατικό φαίνεται πως ξεκίνησε νωρίτερα, όταν κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε τη σύζυγο του γιατρού ότι δύο νεαροί κινούνταν ύποπτα έξω από το σπίτι. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, όταν τους αντιλήφθηκε να φωτογραφίζουν, επικοινώνησε με τον σύζυγό της, ο οποίος έσπευσε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Η γυναίκα περιγράφει ότι οι νεαροί βρίσκονταν για αρκετή ώρα γύρω από την οικία, ενώ όταν έγιναν αντιληπτοί απομακρύνθηκαν.

«Είμαι κι εγώ σε ένα σοκ. Ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν. Και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε μας. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας, γύρω-γύρω. Τον πήρα, (τον σύζυγο) του λέω ‘δεν μ’ αρέσει, είναι… έτσι’. Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την Αστυνομία να πάρω, αλλά αυτοί με το που με είδανε και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι θέλανε, δήθεν, το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει άλλα του είπανε. Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλάγανε άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκανε στην αυλή. Στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», λέει η γυναίκα στο Mega.

Λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι, οι δύο νεαροί αιγυπτιακής καταγωγής βρίσκονταν στην περιοχή, χωρίς να γνωρίζουν την εξέλιξη που θα ακολουθούσε. Ο γιατρός, έχοντας ήδη ειδοποιηθεί, έφτασε στο σημείο και, σύμφωνα με μαρτυρίες, επιτέθηκε με μανία στους δύο άνδρες, με περαστικούς να παρακολουθούν σοκαρισμένοι.

Ο 55χρονος οδοντίατρος φέρεται να εντόπισε τους δύο νεαρούς λίγα μέτρα από το σπίτι του και να τους επιτέθηκε, ενώ αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως αρχικά κανείς δεν κατάφερε να τον σταματήσει. Μετά από περίπου δύο λεπτά επίθεσης, άφησε για πρώτη φορά το ρόπαλο. Ένας από τους δύο τραυματίες βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος και ξυπόλητος, ενώ ο φίλος του προσπάθησε να τον πλησιάσει και να τον σταματήσει.

Η εικόνα του 22χρονου ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, με εμφανή τραύματα και αίματα στο πρόσωπο, ενώ δυσκολευόταν να σταθεί όρθιος. Ο γιατρός, σύμφωνα με μαρτυρίες, τον κρατούσε από τα ρούχα και συνέχιζε να τον απειλεί.

Η ανατροπή των δεδομένων

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι πρόκειται για διάρρηξη, ωστόσο στη συνέχεια αυτές διαψεύστηκαν, καθώς οι δύο νεαροί φαίνεται πως απλώς φωτογράφιζαν την περιοχή κοντά στο σπίτι του γιατρού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα σε στάση λεωφορείου, όπου είχαν μεταβεί για να απομακρυνθούν.

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, τα δύο θύματα αιφνιδιάστηκαν όταν είδαν τον άνδρα να πλησιάζει κρατώντας ρόπαλο και να τους επιτίθεται, χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν.

Το επόμενο πρωί, στο σημείο της επίθεσης υπήρχαν ακόμη κηλίδες αίματος, αποτυπώνοντας την ένταση του περιστατικού που είχε προηγηθεί στην Καλλιθέα.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα στο κεφάλι, ενώ ο 23χρονος υποβλήθηκε σε εξετάσεις που δεν έδειξαν σοβαρό τραυματισμό. Και οι δύο μαζί με τον 55χρονο οδοντίατρο συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, με τον γιατρό να αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Τα δύο θύματα, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν επίθεση χωρίς να έχουν προβεί σε παράνομη ενέργεια και ζητούν την τιμωρία του δράστη.

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