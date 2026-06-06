Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπαρτσελόνα; Ο πάπας Λέων κλήθηκε να απαντήσει ποια ομάδα υποστηρίζει

Όταν ο πάπας Λέων κλήθηκε να απαντήσει εάν προτιμάει την Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα, έδωσε μια αναπάντεχη απάντηση

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπαρτσελόνα; Ο πάπας Λέων κλήθηκε να απαντήσει ποια ομάδα υποστηρίζει

Ο Πάπας Λέων XIV μιλά σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του παπικού αεροσκάφους από τη Ρώμη προς τη Μαδρίτη, το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο πάπας Λέων παραδέχτηκε το Σάββατο ότι προτιμά την Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπαρτσελόνα, καθώς κατευθυνόταν προς την Ισπανία στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στη χώρα.

Ο ποντίφικας, αρχικά, επιβεβαίωσε ότι στο επερχόμενο Μουντιάλ θα υποστηρίξει τις ΗΠΑ, καθώς είναι ο πρώτος Αμερικανός πάπας, αλλά όσον αφορά την Ισπανία, η άποψή του δεν ήταν τόσο... ξεκάθαρη.

Έτσι, όταν κλήθηκε να απαντήσει εάν προτιμάει την Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα, είπε: «Αυτό είναι εύκολο. Ο πάπας είναι υπέρ όλων των ομάδων, αλλά ο Πρεβόστ είναι υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης», είπε γελώντας ο ποντίφικας, αναφερόμενος στον εαυτό ως τρίτο πρόσωπο.

Δείτε βίντεο:

Bad Bunny ή Πάπας Λέων;

Παράλληλα, ο πάπας Λέων ομολόγησε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα «βρεθεί αντιμέτωπος» με έναν άλλο VIP που θα βρεθεί την ίδια περίοδο με εκείνον στη Μαδρίτη - τον Bad Bunny.

Ο Πορτορικανός σταρ θα δώσει δύο συναυλίες, στις 6 και 7 Ιουνίου στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ισπανία, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 10 συναυλίες.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους από το παπικό αεροσκάφος, ο ποντίφικας αναγνώρισε ότι ο Bad Bunny είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς ειδικά μεταξύ των νέων στην Ισπανία.

«Αν (σ.σ. οι νέοι) βρεθούν αντιμέτωποι με το ερώτημα “Θέλεις να πας να δεις τον Bad Bunny ή θέλεις να πας να δεις τον Πάπα;”, νομίζω ότι πολλοί θα πάνε να δουν τον Bad Bunny», είπε αστειευόμενος ο πάπας. «Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχουν και μερικοί που θα πάνε να δουν τον Πάπα. Και αυτό λέει κάτι».

Δείτε βίντεο:

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