Χαλκίδα: Γιατρός έπαθε εγκεφαλικό μέσα στο νοσοκομείο – Είχε μόλις γυρίσει από αναρρωτική άδεια

Η γιατρός υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο την ώρα που υποβαλλόταν σε εξετάσεις

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Χαλκίδα: Γιατρός έπαθε εγκεφαλικό μέσα στο νοσοκομείο – Είχε μόλις γυρίσει από αναρρωτική άδεια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Γιατρός στο Νοσοκομείο Χαλκίδας υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ υποβαλλόταν σε εξετάσεις.
  • Το επεισόδιο συνέβη μία μέρα μετά την επιστροφή της από αναρρωτική άδεια.
  • Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών για περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών.
  • Η κατάσταση της υγείας της γιατρού αναφέρεται ως καλή.
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Ανησυχητικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στο νοσοκομείο Χαλκίδας στην Εύβοια, όταν γιατρός υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, η γιατρός του Νοσοκομείου Χαλκίδας υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο μέσα στο Νοσηλευτικό ίδρυμα στην Εύβοια, μία μέρα αφότου είχε γυρίσει από αναρρωτική άδεια για να κάνει κάποιες εξετάσεις.

Τη στιγμή που γίνονταν οι εξετάσεις, εκείνη υπέστη το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο των Αθηνών για περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών που προκλήθηκε. Η κατάσταση της υγείας της φαίνεται να είναι καλή.

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