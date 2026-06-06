Πάπας Λέων: Ο κόσμος κλαίει «από τα βάθη της ψυχής του» για την ειρήνη

Ο πάπας Λέων είπε σήμερα ότι ο κόσμος κλαίει «από τα βάθη της ψυχής του» για την ειρήνη σε μία επιβλητική ομιλία του με την οποία άρχισε την εβδομαδιαία επίσκεψή του στην Ισπανία και τα Κανάρια Νησιά.

Ο πάπας Λέων που έχει προκαλέσει την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά την άσκηση κριτικής για τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ότι το μήνυμά του για την ειρήνη είναι ευπρόσδεκτο από ανθρώπους που «δεν έχουν απομονωθεί» από την ιδεολογία τους.

«Κάποιος πρέπει να εξηγήσει...»: Τραμπ κατά Πάπα Λέοντα για τον «άχρηστο» δήμαρχο του Σικάγο

Πριν από κάποιες ημέρες, ο ποντίφικας συναντήθηκε με τον δήμαρχο του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον, γεγονός που προκάλεσε και πάλι την έντονη ενόχληση του Τραμπ.

Ισχυριζόμενος ότι ο Τζόνσον ήταν «άχρηστος», ο Τραμπ είχε προτείνει στους αξιωματούχους του Βατικανού, ότι θα έπρεπε να είχαν προειδοποιήσει τον ποντίφικα να μην φιλοξενήσει τον ηγέτη των Δημοκρατικών.

Με ανάρτησή του στο «Truth Social», ο Τραμπ είχε πει: «Κάποιος πρέπει να εξηγήσει στον Πάπα ότι ο δήμαρχος του Σικάγο είναι άχρηστος και ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα! Δεν θέλω έναν πάπα που πιστεύει ότι είναι εντάξει για το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν θέλω έναν πάπα που πιστεύει ότι είναι τρομερό που η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα».

Στην ίδια δήλωση, ο Τραμπ είχε απορρίψει κατηγορηματικά την εξωτερική εποπτεία σχετικά με την εγχώρια εντολή του, προσθέτοντας: «Δεν θέλω έναν πάπα που επικρίνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα να κάνω».

Επεκτείνοντας τις ανησυχίες του για την ασφάλεια, ο Τραμπ είχε κατηγορήσει επίσης τον ποντίφικα ότι «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους», υποστηρίζοντας ότι οι διπλωματικές θέσεις του θρησκευτικού ηγέτη συγχωρούν ακούσια την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το ιρανικό καθεστώς.