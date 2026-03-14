Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα παίξω σε παράσταση με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη- Είναι εξαιρετικό παιδί»

Η Μαριάννα Τουμασάτου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA και μίλησε για την θεατρική παράσταση που θα συμμετάσχει το καλοκαίρι, στην οποία θα παίξει και ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρης. Η γνωστή ηθοποιός διευκρίνισε πώς δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα να συνεργαστεί μαζί του, γνωρίζοντας πως είναι εξαιρετικό παιδί.

«Ο Δημήτρης είναι μια άλλη προσωπικότητα, εξόχως ανεξάρτητη από τους γονείς του, και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Είναι ένας καλός συνάδελφος. Στο χώρο, όλοι μιλούν για ένα εξαιρετικά ταλαντούχο και καλό παιδί, έτσι δεν έχω κανέναν λόγο για να τους αμφισβητήσω», εξήγησε η ηθοποιός.

Και συνέχισε: «Είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν πρέπει να φέρει την ρετσινιά κανενός. Είναι ένας άλλος άνθρωπος, γεννήθηκε σε μια οικογένεια που εγώ δεν συμφωνώ καθόλου μαζί τους, όμως δεν έχω κανέναν λόγο να διαφωνώ με τον ίδιο τον Δημήτρη, καθώς δεν φταίει σε τίποτα απολύτως».

Η γνωστή ηθοποιός τόνισε πώς δεν έκανε καμία δεύτερη σκέψη σχετικά με την συνεργασία της με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη, ενώ δήλωσε ότι της είναι εύκολο να ξεχωρίζει τον Δημήτρη από τον πατέρα του.

