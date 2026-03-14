Αλλοδαπός συνελήφθη στην Κακαβιά για φοροδιαφυγή

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών έπεσε ένας αλλοδαπός στον Συνοριακό Σταθμό της Κακαβιάς, κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων ελέγχων διαβατηρίων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου, διαπίστωσαν ότι ο αλλοδαπός ήταν καταζητούμενος από τις δικαστικές αρχές.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους, με την κατηγορία της «φοροδιαφυγής».

Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την εκτέλεση της ποινής του. Οι έλεγχοι στα συνοριακά σημεία της Ηπείρου παραμένουν εντατικοί για τον εντοπισμό προσώπων που προσπαθούν να διαφύγουν τη σύλληψη.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

