Θεσσαλονίκη: Σύλληψη τριών αλλοδαπών για διακίνηση μεταναστών

Συνελήφθησαν, έπειτα από έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, τέσσερα άτομα που εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών και παροχής καταλύματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 30, 38 και 27 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της εγκληματικής ομάδας, προώθησης πολιτών τρίτης χώρας προς το εσωτερικό της χώρας εκ κερδοσκοπίας, από την οποία προέκυψε κίνδυνος ζωής και εξασφάλιση καταλύματος σε αλλοδαπούς χωρίς έγγραφα για την παραμονή τους και βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και απείθειας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν χθες το πρωί στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη, ΙΧΕ αυτοκίνητο με οδηγό τον 30χρονο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν οκτώ αλλοδαποί, δύο εκ των οποίων στον χώρο των αποσκευών.

Από την έρευνα, προέκυψε ότι οι μετανάστες, οι οποίοι δεν είχαν έγγραφα για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια θα μεταφέρονταν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης, όπου τους ανέμεναν οι άλλοι τρεις συλληφθέντες, (ένας εντός του διαμερίσματος και δύο έξωθεν από την πολυκατοικία). Δύο από τους συλληφθέντες προέβαλαν αντίσταση κατά την ακινητοποίησή τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης