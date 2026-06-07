«Θα τα καταφέρουμε» λέει ο καγκελάριος της Γερμανίας Μερτς, ενώπιον κλίματος απαισιοδοξίας

Μιλώντας σε μέλη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, ο καγκελάριος καταλόγισε στην AfD «μια μορφή εθνικισμού που είναι επιζήμια για τη Γερμανία»

Newsbomb

«Θα τα καταφέρουμε» λέει ο καγκελάριος της Γερμανίας Μερτς, ενώπιον κλίματος απαισιοδοξίας
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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«Θα το καταφέρουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε», δήλωσε σήμερα ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το κλίμα απαισιοδοξίας και ηττοπάθειας που επικρατεί στη χώρα, κυρίως λόγω των προβλημάτων στην οικονομία και των δυσλειτουργιών στον κυβερνητικό συνασπισμό. Ο κ. Μερτς διαβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του διαθέτει τόσο τη δύναμη όσο και την απαιτούμενη ενότητα προκειμένου να δώσει τις αναγκαίες λύσεις.

Παρά τις εσωτερικές συζητήσεις, «ο συνασπισμός στο Βερολίνο διαθέτει τη δύναμη και την απαραίτητη ενότητα και σε κάθε περίπτωση είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να υπερβούμε τις τρέχουσες δυσκολίες», δήλωσε νωρίτερα απόψε ο καγκελάριος, ενόψει κυρίως των διαβουλεύσεων σχετικά με την προωθούμενη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, την υγειονομική περίθαλψη και τη φορολογία εισοδήματος. Από το Μεκλεμβούργο-Πομερανία, στο οποίο θα διεξαχθούν κρατιδιακές εκλογές μετά το καλοκαίρι με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό άνω του 35%, ο κ. Μερτς κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην καγκελαρία και ζήτησε σε αυστηρό τόνο «να σταματήσει η αρνητική κριτική και η μικροκομματική πολιτική».

«Θα το καταφέρουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε, αν όλοι σταθούμε ενωμένοι και αν πιστέψoυμε λίγο περισσότερο στον εαυτό μας», είπε χαρακτηριστικά ο Φρίντριχ Μερτς, παραπέμποντας αναπόφευκτα στη γνωστή δήλωση της πρώην καγκελαρίου 'Αγγελα Μέρκελ, όταν η Γερμανία αντιμετώπιζε την προσφυγική κρίση το 2015. «Η Γερμανία πρέπει να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να παρουσιάζει πολύ διαφορετική εικόνα», συνέχισε ο κ. Μερτς και έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές των συντάξεων, επισημαίνοντας ότι με αυτό το θέμα είναι «ιδιαίτερα υψηλός ο κίνδυνος υποκίνησης μίσους». «Η υποχρεωτική συνταξιοδοτική ασφάλιση παραμένει ο σημαντικότερος πυλώνας της συνταξιοδοτικής πρόνοιας», τόνισε, απαντώντας στην κριτική που του ασκεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ότι είναι πρόθυμος να τη θέσει υπό αμφισβήτηση. «Οι άλλοι δύο πυλώνες ωστόσο πρέπει να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο», εξήγησε ο κ. Μερτς, αναφερόμενος στις ιδιωτικές και στις επαγγελματικές συντάξεις. «Το συνταξιοδοτικό σύστημα θα συνεχίσει να παρέχει ένα ασφαλές και καλό εισόδημα στα γηρατειά, αλλά τώρα βασίζεται σε τρεις πυλώνες και όχι πλέον σε έναν μεγάλο πυλώνα και δύο πολύ μικρούς», διευκρίνισε και κάλεσε τον κυβερνητικό του εταίρο «να επιδείξει διάθεση συμβιβασμού».

Μιλώντας σε μέλη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, ο καγκελάριος καταλόγισε στην AfD «μια μορφή εθνικισμού που είναι επιζήμια για τη Γερμανία» και ξεκαθάρισε ότι οι επικείμενες εκλογές τόσο στο συγκεκριμένο κρατίδιο όσο και στην Σαξονία-'Ανχαλτ και στο Βερολίνο «έχουν σημασία και εκτός των συνόρων των κρατιδίων». Σε αυτές τις εκλογές, τον Σεπτέμβριο, «διακυβεύονται πολλά περισσότερα από το μέλλον μιας περιοχής. Πρόκειται για το εάν εμείς, από το πολιτικό κέντρο της χώρας μας, έχουμε ακόμη τη δύναμη, τη βούληση και τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε τα σημερινά πολιτικά προβλήματα», προειδοποίησε ο κ. Μερτς. Αναφερόμενος στις συνθήκες που επικρατούν στις ανατολικές περιοχές της χώρας, δήλωσε ότι η Γερμανία διαθέτει πλούσια πείρα ιστορικών αναταραχών και μετασχηματισμών, κάτι το οποίο, όπως είπε, ισχύει ιδιαίτερα για την ανατολική Γερμανία. «Στην Ανατολή οι άνθρωποι γνωρίζουν ιδιαίτερα καλά τι σημαίνει να οδηγείς μια χώρα σε έναν τέτοιο μετασχηματισμό. Η ανατολική Γερμανία έχει πάψει προ πολλού να είναι η οικονομική περιοχή της χώρας που πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος», δήλωσε και επαίνεσε τον «δυναμισμό» της περιοχής στις επιχειρήσεις και στην επιστήμη. «Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν αναδυθεί σε αυτήν την περιοχή κόμβοι τεχνολογίας και έρευνας που ήδη προωθούν την καινοτομία για όλη τη Γερμανία, ενώ υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης στην προσέλκυση επενδύσεων, στη διατήρηση των νέων στην περιοχή και στην ενίσχυση της έρευνας αιχμής στην περιοχή της Βαλτικής», υπογράμμισε.

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