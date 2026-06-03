Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Η Αυστρία νίκησε τη Γερμανία και εξασφάλισε μη μόνιμη έδρα για το 2027/8

Η Γερμανία δεν θα λάβει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 2027 και 2028, όπως προέκυψε από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των αντιπροσωπειών στη Νέα Υόρκη.

Στη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τετάρτη, η Αυστρία έλαβε 131 ψήφους, τρεις λιγότερες από την Πορτογαλία, η οποία ήταν το συντριπτικό φαβορί.

Η Γερμανία έχασε την τριμερή αναμέτρηση για δύο έδρες στη Δύση, λαμβάνοντας μόνο 104 ψήφους. Για την εκλογή απαιτούνταν πλειοψηφία δύο τρίτων, 127 από τις 190

Η Αυστρία υπέβαλε για τέταρτη φορά αίτηση για τη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει πέντε μόνιμα και δέκα μη μόνιμα μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα για τα έτη 2025-2026.

Οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέχουν μόνιμες έδρες και μπορούν να ασκήσουν βέτο στις αποφάσεις του Συμβουλίου.

Τα μισά από τα δέκα μη μόνιμα μέλη αντικαθίστανται κάθε δύο χρόνια.