Οχάιο: Επίθεση με πυροβολισμούς σε φεστιβάλ - Δεκάδες τραυματίες

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι αρκετοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Οχάιο: Επίθεση με πυροβολισμούς σε φεστιβάλ - Δεκάδες τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
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Eπίθεση με πυροβολισμούς συγκλόνισε την περιοχή κοντά στο διάσημο φεστιβάλ Old West End στο Τολέδο του Οχάιο, των ΗΠΑ, προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων. Η αστυνομία της πόλης έφτασε εσπευσμένα στο σημείο αμέσως μόλις δέχτηκε τις πρώτες κλήσεις για ενεργό σκοπευτή. Οι αστυνομικοί αντίκρισαν σκηνές χάους, με πολλά θύματα να φέρουν τραύματα από σφαίρες και να αναζητούν απεγνωσμένα βοήθεια στο έδαφος. Την ίδια ώρα, ασθενοφόρα και διασώστες άρχισαν να καταφθάνουν μαζικά για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Νοσοκομεία σε επιφυλακή για τα θύματα

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι αρκετοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή τους, αν και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει για την ώρα αδιευκρίνιστος. Κι όμως, οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της υγείας των νοσηλευόμενων, καθώς η ταυτοποίηση και η καταγραφή συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ενόπλου

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν εξαπολύσει ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών που κρύβονται πίσω από το μακελειό. Σύμφωνα με ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ύποπτος παραμένει ελεύθερος και θεωρείται οπλισμένος και επικίνδυνος. Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα κάποιο συγκεκριμένο προφίλ ή στοιχεία για τα κίνητρα της επίθεσης. Παραμένει επίσης άγνωστο αν το αιματηρό περιστατικό συνδέεται άμεσα με τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ ή αν ξεκίνησε από κάποια άσχετη συμπλοκή στον περιβάλλοντα χώρο.

Το προφίλ της ιστορικής διοργάνωσης

Το φεστιβάλ Old West End θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς για την τοπική κοινωνία, καθώς διοργανώνεται σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο καλοδιατηρημένες ιστορικές γειτονιές με βικτοριανά σπίτια σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η διήμερη γιορτή προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία από ζωντανή μουσική, υπαίθριες αγορές φαγητού, ξεναγήσεις σε ιστορικά αρχοντικά και καλλιτεχνικά δρώμενα. Η φετινή διοργάνωση, ωστόσο, σημαδεύτηκε ανεξίτηλα από τη βία των όπλων, σκορπίζοντας τον πανικό σε μια γιορτή που αποτελούσε σημείο αναφοράς για την πολιτεία του Οχάιο. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται σε ολόκληρη την πόλη με αμείωτη ένταση.

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