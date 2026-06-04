Άνω Λιόσια: Συμπλοκή με πυροβολισμούς - Χειροπέδες σε 13 άτομα

Snapshot Συμπλοκή με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της 31ης Ιουνίου σε οικισμό στα Άνω Λιόσια.

Η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής προχώρησε σε άμεση κινητοποίηση και εκτεταμένες έρευνες.

Συνελήφθησαν 13 άτομα (7 άνδρες και 6 γυναίκες) που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη και οι έρευνες συνεχίζονται για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών. Snapshot powered by AI

Νύχτα τρόμου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (31/6) σε οικισμό στα Άνω Λιόσια, όταν έντονη συμπλοκή μεταξύ πολλών ατόμων ξέφυγε από κάθε έλεγχο και κατέληξε σε σκηνικό με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να χρησιμοποίησαν καραμπίνες, μετατρέποντας την περιοχή σε πεδίο έντασης, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες φθορές σε σημείο του οικισμού.

Η κινητοποίηση της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής ήταν άμεση, με τις αρχές να ξεκινούν εκτεταμένες έρευνες και αναζητήσεις σε διάφορα σημεία της Αττικής.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν συνολικά 13 άτομα (7 άνδρες και 6 γυναίκες), τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό και πλέον αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο.

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