Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Νεκρός ο δράστης – Τραυματίστηκε ένας πολίτης

Snapshot Ένοπλος άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας έξω από τον Λευκό Οίκο και σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά.

Ένας πολίτης τραυματίστηκε, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η προέλευση των τραυμάτων του.

Η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τους δημοσιογράφους και ανέλαβε τον έλεγχο της κατάστασης για λόγους ασφαλείας.

Το FBI συνδράμει στη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες συνεχίζεται.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ένοπλος άνοιξε πυρ το βράδυ του Σαββάτου σε σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας έξω από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας συναγερμό στην περιοχή.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Μυστικών Υπηρεσιών, ο ύποπτος πλησίασε το φυλάκιο ασφαλείας, έβγαλε όπλο από την τσάντα του και άρχισε να πυροβολεί εναντίον των αστυνομικών. Οι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τραυματίστηκε ένας πολίτης

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας περαστικός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν χτυπήθηκε από τα πυρά του δράστη ή από τα πυρά των αστυνομικών. Η κατάσταση της υγείας του δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο, λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα ακούστηκαν περίπου 20 κρότοι, οι οποίοι φέρονταν να προέρχονται από την πλευρά όπου βρίσκεται το Κτήριο των Εκτελεστικών Γραφείων Αϊζενχάουερ.

Η στιγμή των πυροβολισμών

Σε ανάρτησή της στο X, η δημοσιογράφος του δικτύου ABC, Σελίν Γουάνγκ, περιγράφει τη στιγμή κατά την οποία πέφτει στο έδαφος την ώρα που ακούγονται οι πυροβολισμοί. «Μαγνητοσκοπούσα βίντεο με το iPhone μου στον βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου (σ.σ. North Lawn), όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Ακούγονταν σαν δεκάδες πυροβολισμοί. Μας είπαν να τρέξουμε στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου, όπου παραμένουμε αυτή την ώρα», έγραψε στην ανάρτησή της.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq

— Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026



Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, όπως ανέφερε αξιωματούχος των αρχών, αστυνομικοί της ένστολης δύναμης των Μυστικών Υπηρεσιών ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για άτομο που πυροβολούσε,.

Άμεσα, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ οδήγησε τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, για λόγους ασφαλείας, ενώ το κτίριο τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση lockdown. Η απαγόρευση ήρθη λίγο αργότερα.

? NOW: Footage released of people RUNNING inside and Secret Service coming out ARMED on the hunt for an active shooter



Thankfully, President Trump is INSIDE, fully encased by bullet proof windows and security.



The Secret Service hustled press inside. Authorities are… pic.twitter.com/BjVBDcbW1M

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 23, 2026



Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των Μυστικών Υπηρεσιών, Άντονι Γκουλιέλμι, δήλωσε ότι η υπηρεσία γνωρίζει τις αναφορές για «πυροβολισμούς κοντά στην 17η Οδό και την Λεωφόρο Πενσυλβάνια ΒΔ» και πως βρίσκεται σε διαδικασία επιβεβαίωσης των πληροφοριών με τα στελέχη της στο πεδίο.

Στο σημείο έσπευσε και το FBI, με τον διευθυντή του, Κας Πατέλ, να αναφέρει σε ανάρτησή του ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία βρίσκεται εκεί και συνδράμει τη Μυστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσενγκ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο νωρίτερα το απόγευμα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν κινδύνευσε.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την εισβολή ενόπλου σε σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από αίθουσα ξενοδοχείου στην Ουάσιγκτον, όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

