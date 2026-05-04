Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Σε lockdown μετά από πυροβολισμούς - Απομακρύνθηκαν οι δημοσιογράφοι
Oι Μυστικές Υπηρεσίες μετέφεραν τους δημοσιογράφους σε ασφαλές σημείο - Ένας άνδρας πυροβολήθηκε σύμφωνα με ενημέρωση
Πυροβολισμοί που αναφέρθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο, το απόγευμα της Δευτέρας, (τοπική ώρα) προκάλεσαν μια χαοτική εκκένωση του Τύπου, ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έθεσαν βιαστικά την περιοχή σε αποκλεισμό.
Μέτρα ασφαλείας επιβλήθηκαν αμέσως γύρω από βασικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου Τύπου, μετά το περιστατικό κοντά στην 15η οδό και τη λεωφόρο Ανεξαρτησίας.
Οι δημοσιογράφοι που βρισκόταν στο γκαζόν του Λευκού Οίκου, συνοδεύτηκαν από τους πράκτορες σε ασφαλές σημείο στο εσωτερικό, σύμφωνα με Αμερικανίδα δημοσιογράφο.
«Μας έχουν απομακρύνει. Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση σχετικά με το τι ήταν η απειλή. Οι πράκτορες εξακολουθούν να είναι έξω», έγραψε η Μέγκαν Κασέλα του CNBC σε ανάρτησή της.
Ένας άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι μια αυτοκινητοπομπή κινούνταν στη Λεωφόρο της Ανεξαρτησίας όταν ακούστηκαν τέσσερις πυροβολισμοί. «Δεν ξέρω ποια πλευρά πυροβόλησε. Βρισκόμουν στη γωνία όταν συνέβη», δήλωσε ο μάρτυρας, σύμφωνα με το US Mirror.
Oι μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν λίγο αργότερα ότι ο πρόεδρος είναι ασφαλής και πως ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου κοντά στο Μνημείο της Ουάσιγκτον.