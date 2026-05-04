Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Σε lockdown μετά από πυροβολισμούς - Απομακρύνθηκαν οι δημοσιογράφοι

Πυροβολισμοί που αναφέρθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο, το απόγευμα της Δευτέρας, (τοπική ώρα) προκάλεσαν μια χαοτική εκκένωση του Τύπου, ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έθεσαν βιαστικά την περιοχή σε αποκλεισμό.

Μέτρα ασφαλείας επιβλήθηκαν αμέσως γύρω από βασικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου Τύπου, μετά το περιστατικό κοντά στην 15η οδό και τη λεωφόρο Ανεξαρτησίας.

Οι δημοσιογράφοι που βρισκόταν στο γκαζόν του Λευκού Οίκου, συνοδεύτηκαν από τους πράκτορες σε ασφαλές σημείο στο εσωτερικό, σύμφωνα με Αμερικανίδα δημοσιογράφο.

«Μας έχουν απομακρύνει. Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση σχετικά με το τι ήταν η απειλή. Οι πράκτορες εξακολουθούν να είναι έξω», έγραψε η Μέγκαν Κασέλα του CNBC σε ανάρτησή της.

We’ve been cleared from the briefing room, back to our camera spot. No confirmation as of now as to what the threat was. Agents are still out pic.twitter.com/k6bwutWTyR — Megan Cassella (@mmcassella) May 4, 2026

Ένας άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι μια αυτοκινητοπομπή κινούνταν στη Λεωφόρο της Ανεξαρτησίας όταν ακούστηκαν τέσσερις πυροβολισμοί. «Δεν ξέρω ποια πλευρά πυροβόλησε. Βρισκόμουν στη γωνία όταν συνέβη», δήλωσε ο μάρτυρας, σύμφωνα με το US Mirror.

Journalists brought into briefing room at White House amid initial reports of gunfire near complex. pic.twitter.com/ZM8QhXmSiI — AZ Intel (@AZ_Intel_) May 4, 2026

Oι μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν λίγο αργότερα ότι ο πρόεδρος είναι ασφαλής και πως ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου κοντά στο Μνημείο της Ουάσιγκτον.