Από την εκκλησία στη… θάλασσα: Η Δανάη Μπάρκα πήγε για βουτιές με το νυφικό της (pic)

Η Δανάη Μπάρκα ζει μερικές από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της μετά τον γάμο με τον Φάνη Μπότση, στη Μεσσηνία. Η τελετή ήταν γεμάτη συγκίνηση, με τη νύφη να φτάνει χαμογελαστή στην εκκλησία και τον γαμπρό να την περιμένει εμφανώς συγκινημένος, ενώ αγαπημένα πρόσωπα και φίλοι βρέθηκαν στο πλευρό του ζευγαριού.

Λίγες ώρες μετά το μυστήριο και το γλέντι που ακολούθησε, η παρουσιάστρια έδειξε πως δεν ήταν έτοιμη να αποχωριστεί το πιο ξεχωριστό φόρεμα της ζωής της.

Οι σχεδιαστές του νυφικού της, MiRo designers, δημοσίευσαν στο Instagram την Κυριακή (14.06.2026) μία φωτογραφία της, στην οποία βρίσκεται καθισμένη στο μπαλκόνι της και στην πόζα δείχνει ιδιαιτέρα χαρούμενη, φορώντας ακόμη το νυφικό της.

Το απόγευμα της Κυριακής, η Δανάη Μπάρκα αναδημοσίευσε μία εικόνα κάποιας φίλης της, που τη δείχνει σε μία ξαπλώστρα παραλίας, με τα μάτια κλειστά και να φορά ακόμα το λευκό φόρεμα που φορούσε και στον γάμο της το προηγούμενο βράδυ.

Το γλέντι μετά τον γάμο κράτησε μέχρι το πρωί και όλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους. Ανάμεσα στους καλεσμένους που ταξίδεψαν στη Μεσσηνία για να τιμήσουν το ζευγάρι ήταν η Μαρία Μπεκατώρου, η Μαρία Καβογιάννη, ο Άρης Καβατζίκης, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, ο Αντρέας Γεωργίου μαζί με τη σύζυγό του Σιμώνη Χριστοδούλου, η Αννίτα Πάνια με τον Νίκο Κοκλώνη, η Νίκη Κεραμέως αλλά και η Μαρία Φραγκάκη. Η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει κάθε λεπτό αυτής της νέας σελίδας στη ζωή της.

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