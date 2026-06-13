Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση – Οι συγκινητικές στιγμές της τελετής

Το μυστήριο χαρακτηρίστηκε από συγκίνηση, χαμόγελα και θετική ενέργεια, με το ζευγάρι να «πλέει» σε πελάγη ευτυχίας

Newsbomb

Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση – Οι συγκινητικές στιγμές της τελετής
LIFESTYLE
1'
1 ΣΧΟΛΙΑ
Snapshot
  • Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία σε μια συγκινητική τελετή με παρουσία συγγενών και φίλων από τον καλλιτεχνικό χώρο.
  • Η νύφη έφτασε στην εκκλησία εμφανώς συγκινημένη και χαμογελαστή, ενώ ο γαμπρός την περίμενε επίσης συγκινημένος.
  • Το μυστήριο χαρακτηρίστηκε από συγκίνηση, χαμόγελα και θετική ενέργεια, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει τρυφερές ματιές.
  • Μετά την τελετή, οι καλεσμένοι πέταξαν ρύζι έξω από την εκκλησία και ακολούθησε γαμήλια δεξίωση με εορταστική ατμόσφαιρα.
  • Το ζευγάρι σχεδιάζει ξεχωριστό after wedding party στη Σέριφο, όπου ξεκίνησε η σχέση τους.
Snapshot powered by AI

Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση, το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, σε μία λαμπερή και ιδιαίτερα συγκινητική τελετή με παρουσία συγγενών, φίλων και γνωστών προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η νύφη έφτασε στην εκκλησία χαμογελαστή και εμφανώς συγκινημένη, συνοδευόμενη από αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ ο γαμπρός την περίμενε συγκινημένος και χαμογελαστός. Η στιγμή της άφιξης της νύφης και η συνάντηση του ζευγαριού αποτέλεσαν από τις εντονότερες στιγμές της ημέρας.

Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και θετική ενέργεια. Το ζευγάρι αντάλλαξε τρυφερές ματιές, ενώ, οι καλεσμένοι παρακολουθούσαν συγκινημένοι το μυστήριο.

barka-3.jpg

Μετά το τέλος της τελετής, το ρύζι έπεφτε «βροχή» έξω από την εκκλησία, συνοδεύοντας τις ευχές για μία ευτυχισμένη κοινή ζωή. Ακολούθησε γαμήλια δεξίωση με γιορτινή διάθεση και έντονο κλίμα χαράς.

Στην τελετή παρευρέθηκαν πολλοί φίλοι και γνωστά πρόσωπα, ενώ το ζευγάρι φέρεται να σχεδιάζει και ξεχωριστό after wedding party στη Σέριφο, τόπο όπου ξεκίνησε ουσιαστικά η ιστορία τους.

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο με νεκρό 50χρονο μοτοσικλετιστή

23:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κανονισμός που έκανε πρεμιέρα στο εφετινό Μουντιάλ: Τι είναι το “mistaken identity” – Βίντεο

22:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κρυφές συνδρομές: Πώς θα εντοπίσετε και θα ακυρώσετε όσα σας χρεώνουν χωρίς να το ξέρετε

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Δύο συλλήψεις για οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών υπό την επήρεια μέθης

22:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες συνήθειες στο αυτοκίνητο: Πώς να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμου έως και 25%

22:18LIFESTYLE

Παραμυθένιος γάμος στη Μεσσηνία: Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση – Οι συγκινητικές στιγμές της τελετής

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε φωτιές από κεραυνούς εκδηλώθηκαν το Σάββατο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Με πέντε σφαίρες και από πίσω πυροβόλησε το θύμα ο δράστης, τι εκτιμούν οι αρχές - Πρώτες εικόνες και βίντεο από το σημείο

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Ανάλυση FT: Καμπανάκι για τον υπερτουρισμό στην Πάρο – «Κινδυνεύει να γίνει νέα… Μύκονος»

21:42LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πήρε εξιτήριο έπειτα από περιπέτεια υγείας – «Αυτή την εικόνα περίμενα να δω»

21:30LIFESTYLE

Μαρία Κίτσου για την κατάθλιψη: «Δεν μετάνιωσα που μίλησα δημόσια, έδωσα θάρρος σε πολλούς ανθρώπους»

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στα Εξάρχεια - Ένας νεκρός

21:05TRAVEL

5 «κρυμμένα διαμάντια» στην Ελλάδα για το τέλειο διήμερο μακριά από τα πλήθη

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν με τον πρωθυπουργό των Σκοπίων

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Video - Η σοκαριστική επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν

20:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Disclosure Day: Ο Σπίλμπεργκ κοιτάζει τα άστρα, αλλά μιλάει για τους ανθρώπους

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Oδηγός χτύπησε κι εγκατέλειψε 50χρονο

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Η NASA «επιστρατεύει» τους φίλους του ποδοσφαίρου για παγκόσμια έρευνα

20:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Καταγγελία Παναθηναϊκού: «Ο Τζόουνς έχει χτυπήσει με γροθιά τον Ναν»

20:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Τριάδα... φωτιά και πρωταθλητής ο Ολυμπιακός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Με πέντε σφαίρες και από πίσω πυροβόλησε το θύμα ο δράστης, τι εκτιμούν οι αρχές - Πρώτες εικόνες και βίντεο από το σημείο

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Video - Η σοκαριστική επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν

22:18LIFESTYLE

Παραμυθένιος γάμος στη Μεσσηνία: Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση – Οι συγκινητικές στιγμές της τελετής

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

21:42LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πήρε εξιτήριο έπειτα από περιπέτεια υγείας – «Αυτή την εικόνα περίμενα να δω»

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό – «Δεν τους σκότωσα εγώ», επιμένει

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δίωξη για κακούργημα στον παππού του 18 μηνών βρέφους που «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εξέλιξη: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι ο «χαμένος» Μπεν

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στα Εξάρχεια - Ένας νεκρός

16:55TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τις πρώτες βουτιές του Ιουνίου

17:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε πρέπει να καταβληθεί - Οι αλλαγές μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Λήγει η προθεσμία για τη δήλωση των ασανσέρ - Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Χαμένα δέματα: Οι τρεις... Ολλανδέζες που έκαναν μόδα το unboxing απωλεσθέντων

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καρπούζι: Φεύγει απ' το χωράφι στα €0,10 και πωλείται €1,40 σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ - «Δεν βγαίνει η χρονιά», λένε οι αγρότες στο Newsbomb

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Το θύμα είχε διώξει τον Ιταλό από το σπίτι κι εκείνος δεν έφευγε - Τι δείχνουν τα ευρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ