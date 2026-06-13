Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση – Οι συγκινητικές στιγμές της τελετής

Snapshot Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία σε μια συγκινητική τελετή με παρουσία συγγενών και φίλων από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η νύφη έφτασε στην εκκλησία εμφανώς συγκινημένη και χαμογελαστή, ενώ ο γαμπρός την περίμενε επίσης συγκινημένος.

Το μυστήριο χαρακτηρίστηκε από συγκίνηση, χαμόγελα και θετική ενέργεια, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει τρυφερές ματιές.

Μετά την τελετή, οι καλεσμένοι πέταξαν ρύζι έξω από την εκκλησία και ακολούθησε γαμήλια δεξίωση με εορταστική ατμόσφαιρα.

Το ζευγάρι σχεδιάζει ξεχωριστό after wedding party στη Σέριφο, όπου ξεκίνησε η σχέση τους. Snapshot powered by AI

Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση, το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, σε μία λαμπερή και ιδιαίτερα συγκινητική τελετή με παρουσία συγγενών, φίλων και γνωστών προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η νύφη έφτασε στην εκκλησία χαμογελαστή και εμφανώς συγκινημένη, συνοδευόμενη από αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ ο γαμπρός την περίμενε συγκινημένος και χαμογελαστός. Η στιγμή της άφιξης της νύφης και η συνάντηση του ζευγαριού αποτέλεσαν από τις εντονότερες στιγμές της ημέρας.

Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και θετική ενέργεια. Το ζευγάρι αντάλλαξε τρυφερές ματιές, ενώ, οι καλεσμένοι παρακολουθούσαν συγκινημένοι το μυστήριο.

Μετά το τέλος της τελετής, το ρύζι έπεφτε «βροχή» έξω από την εκκλησία, συνοδεύοντας τις ευχές για μία ευτυχισμένη κοινή ζωή. Ακολούθησε γαμήλια δεξίωση με γιορτινή διάθεση και έντονο κλίμα χαράς.

Στην τελετή παρευρέθηκαν πολλοί φίλοι και γνωστά πρόσωπα, ενώ το ζευγάρι φέρεται να σχεδιάζει και ξεχωριστό after wedding party στη Σέριφο, τόπο όπου ξεκίνησε ουσιαστικά η ιστορία τους.