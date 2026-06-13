Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Το εντυπωσιακό pre-wedding πάρτι λίγες ώρες πριν τον γάμο

Snapshot Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης διοργάνωσαν pre

wedding πάρτι δίπλα στη θάλασσα λίγες ώρες πριν τον γάμο τους.

Ο γάμος τους προγραμματίζεται για το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου με τη συμμετοχή στενών συγγενών και φίλων.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης θα συνοδεύσει τη Δανάη Μπάρκα στην εκκλησία μαζί με τον πατέρα της.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης δεν θα είναι κουμπάρος, καθώς οι κουμπάροι θα είναι οι πολύ κοντινοί φίλοι της Δανάης Μπάρκα.

Ο ηθοποιός τόνισε τη χαρά του για την ευτυχία της Δανάης και επισήμανε τη σημασία της στιγμής για την οικογένεια. Snapshot powered by AI

Λίγες ώρες πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό pre-wedding πάρτι δίπλα στη θάλασσα, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον.

Η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα χαρούμενο κλίμα, με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν τη γιορτή μέχρι αργά τη νύχτα, σε ένα σκηνικό που συνδύαζε την καλοκαιρινή αύρα με τη συγκίνηση των προετοιμασιών για τον γάμο.

Μια πρώτη εικόνα από την εκδήλωση δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου ο Άρης Καβατζίκης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη φωτογραφία ξεχώρισε η Δανάη Μπάρκα, η οποία έλαμπε από χαρά. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα λευκό φόρεμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι αναμένεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Θα την συνοδεύσω και εγω και ο μπαμπάς της στην εκκλησία»

Καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4 βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/6) ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, με αφορμή τη νέα θεατρική του δουλειά και την καλοκαιρινή περιοδεία που ετοιμάζει.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, αποκαλύπτοντας τον ξεχωριστό ρόλο που θα έχει εκείνος.

Όπως έκανε γνωστό, θα συνοδεύσει τη Δανάη Μπάρκα στην εκκλησία μαζί με τον πατέρα της.

«Διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή έναν έρωτα… από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που ‘χω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Θα την συνοδεύσω και γω και ο μπαμπάς της στην εκκλησία, ίσως», ανέφερε.

«Σε μια τέτοια στιγμή θα συγκινηθείς με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια, που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Αυτό, αυτόματα, περνάει στην μνήμη σου και τρέχει όλη η ιστορία. Λίγο πριν, όταν είχα μάθει τη σχέση και είχα αρχίσει να την βλέπω και να τους συναναστρέφομαι κάπως, είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι πολύ καυτό και δυνατό. Δηλαδή δεν μου έκανε εντύπωση η απόφαση του γάμου. Ναι, το ψιλοπερίμενα», συμπλήρωσε.

«Κουμπάρος δεν θα ‘μαι εγώ, όχι. Θα ‘ναι κουμπάροι οι πολύ κολλητοί της….»