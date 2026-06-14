Θερινές εκπτώσεις: Πώς να αποφύγετε τις παγίδες

Snapshot Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και διαρκούν έως τις 31 Αυγούστου, με τα καταστήματα ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Πολλοί έμποροι ανεβάζουν τις τιμές πριν τις εκπτώσεις για να εμφανίσουν μεγαλύτερα ποσοστά έκπτωσης, γι’ αυτό συνιστάται έρευνα αγοράς πριν την περίοδο των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με τον νόμο, κάθε προϊόν πρέπει να εμφανίζει την παλιά τιμή (διαγραμμένη) και τη νέα μειωμένη τιμή, ενώ το ποσοστό έκπτωσης είναι προαιρετικό.

Οι μεγάλες εκπτώσεις συχνά αφορούν περιορισμένα ή παλιά αποθέματα, γι’ αυτό πρέπει να ελέγχεται σχολαστικά η ποιότητα και η προέλευση του προϊόντος.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε την πολιτική επιστροφών πριν την αγορά και να κρατάτε την απόδειξη, καθώς η εγγύηση και το δικαίωμα επισκευής ισχύουν και για προϊόντα σε έκπτωση. Snapshot powered by AI

Τις θερινές εκπτώσεις αναμένουν οι καταναλωτές, προκειμένου να κάνουν τις καλοκαιρινές τους αγορές με καλύτερες τιμές. Η περίοδος των εκπτώσεων ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, όμως, καθώς θα λήξει στις 31 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι τα εμπορικά καταστήματα, τα μαγαζιά και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Οι παγίδες

Οι περίοδοι των εκπτώσεων είναι η τέλεια ευκαιρία για αγορές, αλλά κρύβουν και αρκετές παγίδες με «μαϊμού» προσφορές ή τεχνητά φουσκωμένες τιμές. Για να κάνετε έξυπνες αγορές και να προστατέψετε το πορτοφόλι σας, δείτε τι πρέπει να προσέξετε:

1. Η παγίδα της «αρχικής τιμής»

Πολλοί έμποροι ανεβάζουν τις τιμές λίγες μέρες πριν τις εκπτώσεις, ώστε την ημέρα των προσφορών να δείξουν ένα μεγάλο ποσοστό έκπτωσης (π.χ. -50%).

Τι να κάνετε: Κάντε έρευνα αγοράς τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις. Σημειώστε την πραγματική τιμή των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν για να ξέρετε αν η έκπτωση είναι αληθινή.

2. Διπλές ταμπέλες

Σύμφωνα με τον νόμο, πάνω στο προϊόν πρέπει να αναγράφονται ξεκάθαρα δύο τιμές:

Η παλιά τιμή (διαγραμμένη).

Η νέα, μειωμένη τιμή .

Προαιρετικά: Το ποσοστό της έκπτωσης (π.χ. 30%).

Αν δείτε μόνο ένα ποσοστό έκπτωσης χωρίς την τελική τιμή, ζητήστε διευκρίνιση πριν φτάσετε στο ταμείο.

3. Χρησιμοποιήστε πλατφόρμες σύγκρισης τιμών

Μην αγοράζετε από το πρώτο κατάστημα που θα βρείτε μπροστά σας.

Για ηλεκτρονικές αγορές, χρησιμοποιήστε ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών (όπως το Skroutz ή το BestPrice).

Δείτε το ιστορικό τιμής του προϊόντος για να βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα τιμή είναι όντως η χαμηλότερη των τελευταίων μηνών.

4. Προσοχή στο στοκ

Συχνά οι μεγάλες εκπτώσεις (π.χ. «Έως -70%») αφορούν ελάχιστα κομμάτια ή παλιά, ελαττωματικά αποθέματα (στοκ) που το κατάστημα θέλει να ξεφορτωθεί.

Ελέγξτε σχολαστικά την ποιότητα του προϊόντος (ειδικά σε ρούχα και ηλεκτρονικές συσκευές).

Ρωτήστε αν πρόκειται για προϊόν σε έκδοση εκθεσιακού κομματιού.

5. Μάθετε την πολιτική επιστροφών

Πολλά καταστήματα αλλάζουν τους κανόνες τους κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Τι ισχύει: Ρωτήστε πριν πληρώσετε αν γίνονται επιστροφές χρημάτων ή αλλαγές, και μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα.

Κρατήστε οπωσδήποτε την απόδειξη αγοράς. Για ελαττωματικά προϊόντα, η εγγύηση και το δικαίωμα επισκευής/αντικατάστασης ισχύουν κανονικά και στις εκπτώσεις.

6. Ψυχραιμία και λίστα αγορών

Οι διαφημίσεις δημιουργούν ένα τεχνητό αίσθημα επείγοντος («Μόνο για σήμερα!», «Εξαντλείται!»).

Φτιάξτε μια λίστα με όσα πραγματικά έχετε ανάγκη και ορίστε ένα ανώτατο budget (προϋπολογισμό) που δεν πρέπει να ξεπεράσετε, ώστε να μην παρασυρθείτε σε παρορμητικές αγορές.

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