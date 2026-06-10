Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τις θερινές εκπτώσεις (καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026)

Γιάννης Φιλιππάκος

Εκπτώσεις
Πότε θα κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και διαρκούν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
  • Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, με ωράριο 11:00
  • 18:00.
  • Κατά τις εκπτώσεις, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η αρχική και η νέα τιμή των προϊόντων σε εμφανή σημεία.
  • Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα σεζόν, ενώ οι προσφορές αφορούν παρωχημένα είδη και πρέπει να αναγράφουν ξεχωριστά την αρχική και την τιμή προσφοράς.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να ζητούν απόδειξη, οδηγίες χρήσης και όρους εγγύησης στα ελληνικά και να ενημερώνονται για δικαιώματα αλλαγής προϊόντων με ελαττώματα.
Snapshot powered by AI

Αντίστροφα μετρούν το χρόνο οι καταναλωτές προκειμένου να ψωνίσουν τα απαραίτητα των διακοπών τους, αλλά και να επωφεληθούν από τις σημαντικές εκπτώσεις σε διάφορα προϊόντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι τακτικές θερινές εκπτώσεις (καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026) πρόκειται όπως κάθε χρόνο να ξεκινήσουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου δηλαδή στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Η νομοθεσία αναφέρει ότι τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων.

Με βάση αυτό που προβλέπει η νομοθεσία, τα καταστήματα την Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026, θα είναι ανοιχτά, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 - 18:00.

Οι καταναλωτές κατά την περίοδο των εκπτώσεων θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία:

1) Κατά την περίοδο των εκπτώσεων στα καταστήματα θα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένες αναγγελίες ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις.

2) Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της αρχικής (που συνήθως είναι διαγραμμένη) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική, στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προϊόντα.

3) Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «30% έκπτωση»).

4) Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση, μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σεζόν ενώ οι προσφορές, όπου η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφορούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής.

5) Στην περίπτωση προσφορών, θα πρέπει να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι γίνονται προσφορές. Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι' αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής.

6) Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε καταστήματα που διαφημίζουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε ένα ή ελάχιστα είδη τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα είδη των καταστημάτων αυτών είναι φθηνότερα σε σχέση με αντίστοιχα είδη άλλων καταστημάτων.

7) Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής σας όταν αγοράζετε προϊόντα με δόσεις.

8) Μην διστάζετε να ενημερώνεστε επακριβώς για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Ο πωλητής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορία σχετική με το προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2251/94 πριν ο τελευταίος προβεί σε αγορά.

9) Ενημερωθείτε από τους εμπόρους για το αν πραγματοποιούνται αλλαγές στα είδη που πωλούν κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Οι έμποροι είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν τα προϊόντα που φέρουν ελάττωμα και αγοράστηκαν κατά την περίοδο των εκπτώσεων, εκτός εάν το προϊόν είναι σε προσφορά λόγω συγκεκριμένου ελαττώματος και εφόσον έχει ενημερωθεί για αυτό ο καταναλωτής σχετικά, πριν την αγορά με ανάλογη πινακίδα.

10) Ζητάτε απόδειξη, γιατί μόνο έτσι αποδεικνύεται η αγορά σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος.

11) Ζητάτε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος και τους όρους της εγγύησής του στην ελληνική γλώσσα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

02:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνολογικές πιέσεις στη Wall Street – Μικρά κέρδη ο Dow Jones

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Αραγτσί προς ΗΠΑ: «Φύγετε από την περιοχή μας, αν θέλετε να είστε ασφαλείς»

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ισχυρή» η απάντηση των ΗΠΑ στην κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι

01:26ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι: Από το «δεν ήταν και κάτι σοβαρό…» του Τραμπ, στα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

00:42ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υποβαθμίζει την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι: «Δεν ήταν και κάτι σοβαρό…»

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Πολεοδομίας: Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας Λέων παίζει μπάλα: Στηρίζει ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο - Προτιμά Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ;

23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου: Να αλλάξουμε πλώρη - Δεν έχει ξεκολλήσει η βελόνα - Τι να γίνει μετά την πρώτη Κυριακή

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαίρι στο Μοναστηράκι Ρεθύμνου: Τρεις μεγάλες βραδιές που δεν πρέπει να χάσετε

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητική στιγμή: Πατέρας συναντά το κορίτσι που ζει με την καρδιά της κόρης του που αυτοκτόνησε

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Πώς ξεκίνησε η ένταση

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:25WHAT THE FACT

Μοναδική παράσταση φωτός - Το viral βίντεο της νυχτερινής καταιγίδας που λάμπει

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε το πλήρωμα του Artemis III - Τρεις Αμερικανοί και ένας Ιταλός οι επόμενοι αστροναύτες

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Αχώριστες και στην κορυφή: Δίδυμες αδελφές αποφοίτησαν ως συν-αριστούχες του σχολείου τους - «Ήταν ο στόχος μας από την Α΄Λυκείου»

22:58ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (11/6)

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Στο μικροσκόπιο μπλούζα του Ιταλού με πιθανά ίχνη αίματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι: Από το «δεν ήταν και κάτι σοβαρό…» του Τραμπ, στα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Γκουίντερα: Πέθανε ο ηθοποιός από το «Ο Νονός III» - Οι τραγικές τελευταίες στιγμές του

19:10LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη: «Πρόστιμο 270.000€ για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα με 17 χειρουργεία 39.000€»

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Πώς ξεκίνησε η ένταση

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση στο Μπέλφαστ: Σύλληψη 30χρονου Σουδανού για απόπειρα αποκεφαλισμού στη μέση του δρόμου

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Οδύσσεια για 400 επιβάτες πτήσης - Εγκαταλείφθηκαν σε παγωμένη απομακρυσμένη πόλη, 2.000 μίλια από τον τελικό προορισμό

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Πολεοδομίας: Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η στιγμή που ανατινάζεται το αυτοκίνητο Ρώσου Συνταγματάρχη - Η εμπλοκή του με τη Wagner

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Στο μικροσκόπιο μπλούζα του Ιταλού με πιθανά ίχνη αίματος

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Αχώριστες και στην κορυφή: Δίδυμες αδελφές αποφοίτησαν ως συν-αριστούχες του σχολείου τους - «Ήταν ο στόχος μας από την Α΄Λυκείου»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστανός 41 ετών συνέθλιψε με το φορτηγό του σε κολόνα φωτισμού τη 19χρονη φίλη του

21:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Ιράν: «Αν δούμε άλλη σημαία ή ακουστούν συνθήματα, θα διακόψουμε τον αγώνα»

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ