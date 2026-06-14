«Όσκαρ» ατυχίας: Πίστεψε ότι κέρδισε 100.000 δολάρια, αλλά το σύστημα τον… προσγείωσε απότομα

Άνδρας από την Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών πίστεψε ότι η ζωή του είχε αλλάξει, όταν θεώρησε πως είχε κερδίσει 100.000 δολάρια (περίπου 92.000 ευρώ) σε ξυστό λαχείο. Τελικά, η «νίκη» του αποδείχθηκε σφάλμα συστήματος και κατέληξε να λάβει μόλις 20 δολάρια (18 ευρώ).

Ο Μάικ Φιλντς είχε παίξει το ξυστό Space Invaders Cash Invasion τέσσερις φορές και αφού σκάναρε το δελτίο του, είδε ότι είχε κερδίσει το μεγάλο έπαθλο. Ωστόσο, λίγο αργότερα ενημερώθηκε ότι το ποσό δεν ίσχυε, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Όπως ανέφερε, οι υπεύθυνοι της Hoosier Lottery τον ενημέρωσαν ότι υπήρχε «τεχνικό ζήτημα» στο παιχνίδι, χωρίς αρχικά να τού δώσουν σαφή απάντηση για την αποζημίωση.

«Δεν μας είπαν “όχι”. Μας είπαν απλώς ότι δεν θα πληρωθούμε σήμερα και ότι θα ενημερωθούμε ταχυδρομικά μέσα σε 30 ημέρες», τόνισε.

Το συγκεκριμένο ξυστό παιχνίδι βασίζεται στο σκανάρισμα συμβόλου πυραύλου που αποκαλύπτει το έπαθλο. Στην περίπτωση του Φιλντς, το σύστημα εμφάνισε λανθασμένα κέρδος 100.000 δολαρίων.

Δεν ήταν, μάλιστα, το μοναδικό περιστατικό. Άλλος παίκτης, ο Γκλέντον Τζόουνς, ανέφερε ότι είχε «κερδίσει» 2.500 δολάρια (περίπου 2.300 ευρώ), αλλά ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για εκτυπωτικό σφάλμα και δεν έλαβε τελικά ούτε αυτά τα χρήματα.

Μετά τα περιστατικά, η Hoosier Lottery διέκοψε την πώληση του συγκεκριμένου ξυστού παιχνιδιού των 5 δολαρίων, κάνοντας λόγο για τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Σε επίσημη ανακοίνωση, η υπηρεσία ανέφερε ότι το ζήτημα οφείλεται σε σφάλμα εκτύπωσης, κατά το οποίο ορισμένα δελτία εμφάνιζαν διαφορετικά ποσά από αυτά που υπήρχαν στο επίσημο σύστημα επαλήθευσης, ενώ, εξετάζεται η υπόθεση για την αποκατάσταση του προβλήματος και την τήρηση των κανονισμών.