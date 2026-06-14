Γενεύη: Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας πριν από τη G7 - Επιθέσεις σε γραφεία του ΟΗΕ

Snapshot Συγκρούσεις ξέσπασαν στη Γενεύη μεταξύ διαδηλωτών κατά της G7 και αστυνομίας, με επιθέσεις σε γραφεία του ΟΗΕ και άλλων οργανισμών.

Περίπου 20.000 διαδηλωτές συμμετείχαν αρχικά ειρηνικά σε πορεία, η οποία εξελίχθηκε σε βίαιες επιθέσεις με καμένα αυτοκίνητα και σπασμένα παράθυρα.

Η κινητοποίηση στη Γενεύη οργανώθηκε καθώς η Γαλλία απαγόρευσε διαδηλώσεις κοντά στον χώρο της συνόδου G7 στο Εβιάν.

Η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού με αυξημένη αστυνόμευση και προστασία καταστημάτων λόγω φόβου ταραχών.

Το αεροδρόμιο της Γενεύης θα εξυπηρετήσει την άφιξη των ηγετών της συνόδου G7 στην κοντινή γαλλική πόλη Εβιάν. Snapshot powered by AI

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε μια πορεία κατά της G7, παραμονή της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά στο Εβιάν της Γαλλίας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν πως διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα.

???? EN DIRECT - Premiers débordements à Genève. Des vitrines ont été cassées et une première voiture est en feu. #G7 pic.twitter.com/vuuUg9zbET — SuisseAlert (@SuisseAlert) June 14, 2026

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Tesla και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων των διαδηλωτών έγιναν και άλλα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων της PricewaterhouseCoopers και της έδρας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

????? EN DIRECT - Des policiers antiémeutes sont caillassés par des manifestants anti-G7 à Genève. (TdG) pic.twitter.com/h4xXTZfJX2 — SuisseAlert (@SuisseAlert) June 14, 2026

Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική.

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της G7, που την θεωρούν σύμβολο συγκεντρωμένης πολιτικής και οικονομικής δύναμης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης της Tesla, Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει εργαστεί ως σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για ανισότητες.

Le black bloc entre en action : début des affrontements, contre le G7 2026.



Manifestation "No G7", à Genève (Suisse).



? Image de Laurent.B pour Line Press.#14juin2026 #Genève #G7 #noG7 pic.twitter.com/PDZWOlcdi6 — AnthoZ (@AnthoDepe) June 14, 2026

Σε συναγερμό η Γενεύη

Έως 50.000 διαδηλωτές αναμένονταν να συμμετάσχουν στην πορεία στην ελβετική πόλη της Γενεύης, μεταξύ άλλων κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης εν όψει της συνόδου της Ομάδας των 7 (G7) στη γαλλική πόλη Εβιάν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η διαμαρτυρία διοργανώνεται από τη συμμαχία οργανώσεων ‘No G7’.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη Γενεύη διότι η Γαλλία αρνήθηκε να δώσει την άδεια για διαδηλώσεις κοντά στον χώρο διεξαγωγής της G7, όπως δήλωσαν Ελβετοί αξιωματούχοι, επικρίνοντας την απόφαση των Γάλλων. Η Γενεύη βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Εβιάν.

Το αεροδρόμιο της Γενεύης επίσης θα λειτουργήσει ως σημείο άφιξης για τους ηγέτες, που συμμετέχουν στη σύνοδο, και στις αποστολές τους αύριο, καθώς είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στο Εβιάν.

Το κέντρο της Γενεύης βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού εδώ και ημέρες. Εκατοντάδες καταστήματα ειδών πολυτελείας και τράπεζες, καθώς και ξενοδοχεία και σούπερ μάρκετ, έχουν καλύψει τις προσόψεις τους με ξύλινα πάνελ, καθώς υπάρχει φόβος να σημειωθούν ταραχές. Κατά τη διάρκεια συνόδου που έγινε στο Εβιάν το 2003, οι διαδηλωτές στη Γενεύη έσπασαν παράθυρα, λεηλάτησαν καταστήματα και προκάλεσαν ζημιές εκατομμυρίων στην ελβετική πόλη.

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