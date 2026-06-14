Γενεύη: Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας πριν από τη G7 - Επιθέσεις σε γραφεία του ΟΗΕ
Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα
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- Συγκρούσεις ξέσπασαν στη Γενεύη μεταξύ διαδηλωτών κατά της G7 και αστυνομίας, με επιθέσεις σε γραφεία του ΟΗΕ και άλλων οργανισμών.
- Περίπου 20.000 διαδηλωτές συμμετείχαν αρχικά ειρηνικά σε πορεία, η οποία εξελίχθηκε σε βίαιες επιθέσεις με καμένα αυτοκίνητα και σπασμένα παράθυρα.
- Η κινητοποίηση στη Γενεύη οργανώθηκε καθώς η Γαλλία απαγόρευσε διαδηλώσεις κοντά στον χώρο της συνόδου G7 στο Εβιάν.
- Η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού με αυξημένη αστυνόμευση και προστασία καταστημάτων λόγω φόβου ταραχών.
- Το αεροδρόμιο της Γενεύης θα εξυπηρετήσει την άφιξη των ηγετών της συνόδου G7 στην κοντινή γαλλική πόλη Εβιάν.
Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε μια πορεία κατά της G7, παραμονή της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά στο Εβιάν της Γαλλίας.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν πως διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα.
Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Tesla και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων των διαδηλωτών έγιναν και άλλα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων της PricewaterhouseCoopers και της έδρας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).
Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική.
Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της G7, που την θεωρούν σύμβολο συγκεντρωμένης πολιτικής και οικονομικής δύναμης.
Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης της Tesla, Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει εργαστεί ως σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για ανισότητες.
Σε συναγερμό η Γενεύη
Έως 50.000 διαδηλωτές αναμένονταν να συμμετάσχουν στην πορεία στην ελβετική πόλη της Γενεύης, μεταξύ άλλων κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης εν όψει της συνόδου της Ομάδας των 7 (G7) στη γαλλική πόλη Εβιάν, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η διαμαρτυρία διοργανώνεται από τη συμμαχία οργανώσεων ‘No G7’.
Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη Γενεύη διότι η Γαλλία αρνήθηκε να δώσει την άδεια για διαδηλώσεις κοντά στον χώρο διεξαγωγής της G7, όπως δήλωσαν Ελβετοί αξιωματούχοι, επικρίνοντας την απόφαση των Γάλλων. Η Γενεύη βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Εβιάν.
Το αεροδρόμιο της Γενεύης επίσης θα λειτουργήσει ως σημείο άφιξης για τους ηγέτες, που συμμετέχουν στη σύνοδο, και στις αποστολές τους αύριο, καθώς είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στο Εβιάν.
Το κέντρο της Γενεύης βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού εδώ και ημέρες. Εκατοντάδες καταστήματα ειδών πολυτελείας και τράπεζες, καθώς και ξενοδοχεία και σούπερ μάρκετ, έχουν καλύψει τις προσόψεις τους με ξύλινα πάνελ, καθώς υπάρχει φόβος να σημειωθούν ταραχές. Κατά τη διάρκεια συνόδου που έγινε στο Εβιάν το 2003, οι διαδηλωτές στη Γενεύη έσπασαν παράθυρα, λεηλάτησαν καταστήματα και προκάλεσαν ζημιές εκατομμυρίων στην ελβετική πόλη.