«Η Κέιτι φοβόταν ότι θα τη σκοτώσουν»: Νέα έρευνα για τον μυστηριώδη θάνατο 27χρονης

Δύο χρόνια αργότερα, η οικογένεια ζητά απαντήσεις για τον ανεξήγητο θάνατο της Κέιτι από το Λάνκαστερ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

«Η Κέιτι φοβόταν ότι θα τη σκοτώσουν»: Νέα έρευνα για τον μυστηριώδη θάνατο 27χρονης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 27άχρονη Κέιτι Μπίτιρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λάνκαστερ τον Ιούλιο του 2024, με τα αίτια θανάτου της να παραμένουν ανεξήγητα μετά από αρχική έρευνα και δικαστική εξέταση.
  • Η οικογένεια της Κέιτι επανέφερε την υπόθεση προς αναθεώρηση μέσω του προγράμματος Victims’ Right to Review, ζητώντας περαιτέρω έρευνες και απαντήσεις.
  • Η Κέιτι είχε εκφράσει φόβους ότι άτομα που την εκμεταλλεύονταν την στοχοποιούσαν και ότι θα μπορούσαν να της κάνουν κακό μέσα στο σπίτι της.
  • Η οικογένεια επισημαίνει παραλείψεις στην αρχική έρευνα, όπως τη μη άμεση λήψη δειγμάτων αίματος, και ζητεί υποχρεωτική ιατροδικαστική εξέταση σε κάθε ανεξήγητο θάνατο μέσω του «Νόμου Katie Beth».
  • Υπάρχει υλικό από κάμερα θυροτηλεόρασης που δείχνει άνδρα να εισέρχεται και να αποχωρεί από το σπίτι της Κέιτι γύρω στις 28 Ιουνίου 2024, το οποίο η οικογένεια ζητεί να επανεξεταστεί από τις Αρχές.
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Λίγο πριν βρεθεί νεκρή στο σπίτι της, η 27άχρονη Κέιτι Μπίτι φέρεται να είχε εκφράσει φόβους ότι άτομα εκμεταλλεύονταν το γεγονός ότι ήταν ευάλωτη και θα μπορούσαν να της κάνουν κακό. Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον ανεξήγητο θάνατό της, η υπόθεση ανοίγει ξανά, καθώς η οικογένειά της συνεχίζει να αναζητά δικαιοσύνη και απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «έχασε» τη ζωή της.

Η Κέιτι Μπίτι βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, στο Λάνκαστερ της βορειοδυτικής Αγγλίας, την 1η Ιουλίου 2024. Οι αστυνομικοί κατέληξαν τότε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της νεαρής δεν ήταν ύποπτος, ενώ και η δικαστική έρευνα δεν κατάφερε να προσδιορίσει τα αίτια του θανάτου της.

Ωστόσο, η αδελφή της, Κέλι Ρόουντς, υποστηρίζει ότι η οικογένεια εξακολουθεί να έχει «αναπάντητα ερωτήματα», επισημαίνοντας ότι η Κέιτι είχε εκφράσει φόβους για «θηρευτές» που, όπως έλεγε, την στοχοποιούσαν πριν από τον θάνατό της.

Η οικογένεια πέτυχε να επανεξεταστεί η υπόθεση μέσω του προγράμματος Victims’ Right to Review, το οποίο δίνει στα θύματα εγκληματικών ενεργειών τη δυνατότητα να ζητήσουν επίσημη αναθεώρηση αποφάσεων της αστυνομίας ή της Εισαγγελίας να μην ασκήσουν διώξεις ή να θέσουν μια υπόθεση στο αρχείο.

Η Αστυνομία του Λανκασάιρ ανακοίνωσε ότι η αρχική έρευνα επανεξετάστηκε κατόπιν αιτήματος και διεξάγονται περαιτέρω έρευνες.

Η Κέλι, από το Χέισαμ, τόνισε ότι η οικογένεια αισθάνεται δικαιωμένη από την εξέλιξη αυτή, έπειτα από δύο χρόνια συνεχών προσπαθειών. «Πραγματικά ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη για την Κέιτι και να λάβουμε επιτέλους κάποιες απαντήσεις ως οικογένεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η περιπέτειά τους υπήρξε «φρικτή».

Κατά τη δικαστική έρευνα που πραγματοποιήθηκε την 12η Ιουνίου 2025, ο ιατροδικαστής, Κρίστοφερ Λονγκ, κατέγραψε ότι «με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο επήλθε ο θάνατος της κυρίας Μπίτι».

Σύμφωνα με την αδελφή της, η οικογένεια σοκαρίστηκε όταν διαπίστωσε ότι δεν είχαν ληφθεί δείγματα αίματος αμέσως μετά τον θάνατό της, καθώς η υπόθεση δεν είχε χαρακτηριστεί ως «ύποπτη». Όταν πραγματοποιήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση 9 μέρες αργότερα, ήταν πλέον αργά.

Η οικογένεια ζητεί να καταστεί υποχρεωτική η λήψη και διατήρηση δειγμάτων αίματος σε κάθε περίπτωση ανεξήγητου θανάτου, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη παράλειψη τούς στέρησε κρίσιμες απαντήσεις.

Η Κέλι ανέφερε ακόμη ότι η αδελφή της βρέθηκε στο κρεβάτι της ημίγυμνη, φορώντας μόνο μία κάλτσα και έχοντας μώλωπες στο σώμα της. Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, υπήρχε επίσης ένα πιθανό τραύμα από νύξη ανάμεσα στο τέταρτο και το πέμπτο δάχτυλο του αριστερού ποδιού της. Το αριστερό πόδι φαινόταν να έχει καθαριστεί και φορούσε κάλτσα, ενώ, το δεξί ήταν γυμνό και έφερε ίχνη χνουδιού από κάλτσα ανάμεσα στα δάχτυλα.

Δίπλα της στο κρεβάτι βρέθηκε επίσης ένα μπουκάλι υγρού πιάτων.

Η οικογένεια περιγράφει την Κέιτι ως ευάλωτο άτομο, καθώς είχε διαγνωστεί με αυτισμό και αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας που είχαν οδηγήσει σε εξάρτηση από το αλκοόλ.

Σύμφωνα με την αδελφή της, η Κέιτι είχε εκφράσει στη μητέρα τους φόβους ότι άτομα που την εκμεταλλεύονταν, επισκέπτονταν το σπίτι της. Μάλιστα, είχε πει πως αν κατάφερναν να περάσουν μέσα στο διαμέρισμά της, θα μπορούσαν να της «κάνουν ένεση στα πόδια».

Η οικογένεια ζητεί επίσης από την Αστυνομία να επανεξετάσει υλικό από κάμερα θυροτηλεόρασης, στο οποίο καταγράφεται ένας άνδρας να εισέρχεται μαζί με την Κέιτι στην κατοικία της το απόγευμα της 28ης Ιουνίου 2024 και ένας άνδρας –τον οποίο θεωρούν το ίδιο πρόσωπο– να αποχωρεί 2 μέρες αργότερα μόνος του.

Η Κέλι υποστήριξε ότι η αδελφή της αντιμετωπίστηκε με προκατάληψη και τα προβλήματα ψυχικής υγείας και η εξάρτηση από το αλκοόλ ενδέχεται να επηρέασαν την αρχική εκτίμηση ότι ο θάνατός της δεν ήταν ύποπτος.

Παράλληλα, η οικογένεια προωθεί νομοθετική μεταρρύθμιση με την ονομασία «Νόμος Katie Beth», η οποία προβλέπει πλήρη ιατροδικαστική εξέταση εντός 24 ωρών σε κάθε ανεξήγητο ή δυνητικά ύποπτο θάνατο. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν ήδη υπογράψει ψήφισμα υποστήριξης.

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